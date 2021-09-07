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Психологи назвали мужские имена, обладатели которых склонны к изменам

7 сентября 2021ИменаСлово и Дело

Психологи считают, что не зря существует поговорка: как корабль назовешь, так он и поплывет.

Пять мужских имен, обладатели которых склонны к изменам

По такому же принципу обладатели пяти имен не могут хранить верность избраннице.

Александр

Склонны к изменам Александры, пишет «Пятый канал». Мужчины с этим именем всегда производят неизгладимое впечатление на женщин. В них легко влюбиться, однако за красивой картинкой нередко скрывается грубость и агрессия.

Александры с возрастом сильно меняются. Разгульный образ жизни они зачастую ведут до 30 лет, а после успокаиваются. Но даже остепенившись мужчины с этим именем способны пойти на измену. Делают они это ради самоутверждения.

Борис

Мужчина с именем Борис будет хорошим мужем и отцом. Он будет проявлять заботу к своей семье и требовать того же взамен. Если женщина не сможет ответить тем же, любовь и внимание Борис будет искать на стороне.

Анатолий

Очень ревнивы и подозрительны в отношениях Анатолии. Они могут подозревать спутницу в изменах на пустом месте, отчего и сами идут на предательство, пытаясь отомстить.

Роман

Любят разнообразие в отношениях Романы. Им всегда не хватает новых ощущений. Поэтому в длительных отношениях им становится скучно. В такой момент Романы начинают искать развлечения на стороне.

Виктор

Завоевывать сердца женщин любят Викторы. Внимание со стороны слабого пола придает им уверенности. Обладатели этого имени зачастую ставят себе цель соблазнить очередную даму, отчего они нередко изменяют.

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