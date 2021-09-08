Пять имен мальчиков, из которых вырастают сильные и уверенные в себе мужчины

Быть настоящим джентльменом означает иметь целый набор важных умений: умение контролировать свои эмоции, убеждать оппонента силой слова, умение держать себя в обществе, знание правил поведения.

Быть настоящим джентльменом означает иметь целый набор важных умений: умение контролировать свои эмоции, убеждать оппонента силой слова, умение держать себя в обществе, знание правил поведения. Как назвать ребенка, чтобы он мог с легкостью развить в себе все эти навыки?

Глеб

Ребенок с этим именем придает очень большое значение своим убеждениям и ценностям, умеет их отстаивать и не любит бросать слов на ветер. Он немногословен и старается доводить до конца то дело, за которое берется. Также он обладает редким качеством – взвешено принимать решения, которые почти всегда оказываются правильными.

Даниил

Ребенок с таким именем вырастает в порядочного и доброго человека, стремящегося встать на защиту справедливости и порядка. Даниил сдержан и будет до последнего хранить свои переживания внутри. Он не терпит ложь и предательство, столкнувшись с ними, может вспылить, но быстро остывает. Он порядочен и рассудителен.

Михаил

Это имя помогает стать уравновешенным и сильным человеком, обладающим широтой души и добротой. Михаилу важно создавать вокруг себя гармоничное пространство, поэтому он умеет улаживать конфликты и располагать к себе людей. А они, в свою очередь, к нему тянутся – как к интересному собеседнику и хорошему человеку.

Юрий

Обладатель этого имени вырастает в спокойного, интересного и харизматичного человека. Он умеет расположить к себе людей своей искренностью и энергией, он может добиться серьезных высот в профессии и стать очень известным. Но даже на пике славы он остается верным и своим старым друзьям, и своим ценностям.

Тимофей

Такой мальчик обладает врожденным чувством такта и отлично ладит с окружающими, но он не любитель шумных компанией, он выбирает себе пару верных товарищей, а для остальных он просто играет роль вежливого и обходительного человека. К своим целям Тимофей идет решительно, но окружающие вряд ли догадываются, что происходит в его душе – свои переживания он доверяет только близким или же вовсе ими не делится.