Четыре имени девочек, из которых вырастают неудачницы

Какими именами лучше не называть свои новорожденных девочек?

В стремлении назвать ребенка красивым и модным именем, родители зачастую не думают о том, какое негативное влияние оно может оказать на судьбу. Вот несколько красивых женских имен, чье влияние может быть не таким благостным, как ожидалось.

Диана

Имя Диана произошло от имени древнеримской богини охоты, покровительницы семьи и детей. И Диана действительно обладает лидерскими качествами, защищает слабых, но как и древняя богиня она одинока. Партнеры Дианы не выдерживают ее силы и воинственной натуры и либо покидают ее, либо превращаются в «детей», неработающих, послушных, ведомых. На работе и среди друзей Диана как будто на вечной войне – постоянно нужно кого-то спасать и защищать. На себя времени не остается.

Кира

Кира вырастет эффектным и талантливым человеком. Но она будет конкурировать с окружающими, а своим партнерам ставить очень высокую планку. Если что-то не по ней – она легко завершает отношения, как любовные, так и дружеские. С работодателями Кира тоже не церемонится, но за счет своих профессиональных навыков она быстро найдет новую работу или же будет работать на себя. Интриги, скандалы, расследования – вот краткий пересказ жизни носительницы этого имени.

Аврора

Аврора строит жизнь по принципу «все будет, как я хочу, и никак иначе». Не выдержав слишком высоких требований, от Авроры уходят мужчины, отворачиваются друзья. Работа тоже оказывается «недостойной меня». С годами Аврора превращается в недовольную всем старуху, с которой сложно ужиться и поддерживать любые отношения. О ней говорят: «Ведь могла бы всего достигнуть, упустила свое счастье по глупости», но Аврора слишком гордая, чтобы признать свои промахи и работать над собой.

Светлана

Светлана вырастает настоящей идеалисткой, она думает о мире лучше, чем он есть. Она больно ранится о подлость, злость, эгоизм людей, теряет доверие, закрывается и в ряде случаев сама становится крайне неприятным в общении циничным человеком. Предательство друзей и партнеров часто встречаются на ее жизненном пути, однако многие Светланы все-таки могут признать несовершенство мира и найти единомышленников и партнеров.