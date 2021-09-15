Имена девочек, из которых вырастают самые мудрые женщины

Эзотерики убеждены, что имя способно влиять на черты характера и способности человека.

Некоторые женские имена усиливают природный интеллект своих обладательниц и позволяют им добиваться больших успехов в жизни за счет мудрости.

Елена. Переводится с древнегреческого, как «солнечный свет». Возглавляет список самых интеллектуальных женщин. Она не просто обладает острым умом, она расчетлива, упорна, ей легко даются языки. Чем бы Елена не занималась, при желании она способна не только стать прекрасным профессионалом, но и прекрасно зарабатывать.

Екатерина. В переводе с древнегреческого «чистая». Екатерина с детства отличается упорством и трудолюбием, которые в сочетании с умом позволяют ей добиваться поставленных целей. Большинство решений Екатерина принимает благодаря трезвому расчету, поэтому ошибается редко. Она обладает лидерскими качествами, а способность рационально рассуждать и убеждать позволяет успешно управлять людьми.

Ольга. Аналог мужского имени Олег. В переводе с древнескандинавского означает «великая». С раннего детства Ольга – серьезный и вдумчивый ребенок, который рано научается просчитывать ситуации и делать правильные выводы. Обладает аналитическим складом ума, который помогает добиваться профессиональных успехов в традиционно «мужских» сферах: бизнесе, финансах, науке.

Мария. В переводе с древнееврейского – «желанная». С детства выделяется высоким интеллектом: любит учиться и делает это легко. Мария часто одновременно осваивает несколько разных занятий и практически в каждом преуспевает. Благодаря уму и трудолюбию добивается профессиональных высот в любой сфере, которую выбирает.

Нина. В переводе с ассирийского – «царица». Девочка с этим именем – незаурядная личность с большим творческим потенциалом. Нина с детства интересуется различными направлениями деятельности и преуспевает во всем, чем занимается, благодаря уму и трудолюбию. Разум у Нины преобладает над чувствами, что дает ей возможность принимать правильные решения. А еще она обладает житейской мудростью, которая позволяет ей прекрасно улаживать любые конфликты.

Не расстраивайтесь, если вашего имени или имени вашей дочки нет в списке. У вас, несомненно, много других достоинств.