Из каких мальчиков вырастают настоящие мужики

От того, как вы назовете своего сына, зависит то, каким он вырастет, ведь у каждого имени есть своя энергетика.

Максим

В переводе с латинского Максим означает «величайший». И правда, мальчики с именем Максим будто уже в детстве ощущают какую-то гордость и ответственность – впоследствии из них вырастают настоящие мужчины. И если родители будут иногда одергивать маленького Максима, когда он ведет себя слишком заносчиво, он сумеет найти баланс между честолюбием и высокомерием. Взрослые Максимы – настоящий альфа-самцы, хозяины своего дома и бизнеса.

Арсений

Это имя переводится с греческого как «зрелый, мужественный». Этими словами все сказано: если хотите, чтобы сын вырос в настоящего мужчину, называйте его Арсением! Есть и свои нюансы: маленький Арсений нуждается в дисциплине, которая поможет ему воспитать в себе твердость и умение достигать целей. Если родители обеспечат ему режим и дисциплину, все получится!

Александр

Конечно, Александр – самое популярное мужское имя. И как мы знаем, с персидского оно переводится как «победитель». Поэтому самый простой вариант вырастить победителя и отца семейства – назвать сына Александром. Саша – мальчик очень добрый и упрямый, он обязательно получает свое, причем благородными методами. Превратившись во взрослого мужчину, он не теряет этих качеств, поэтому его так любят окружающие, прислушиваются к нему.

Богдан

Имя Богдан переводится как «данный богом». Мальчик с этим именем сочетает в себе сильную интуицию и волю к победе: он находит массу способов получить свое. Когда Богдан становится мужчиной, он стремится занять место лидера и вести за собой. Быть ведомым Богдан не любит. Неудивительно, что такой мужчина будет хорошо зарабатывать и пользоваться авторитетом в обществе.

Платон

Если переводить с греческого, то Платон означает «широкоплечий». Мальчик с именем Платон вырастет в молчаливого, но твердого лидера. Он будет немногословен и точен, не склонен к интригам, то есть характер будет максимально мужественным. Если, конечно, родители окружат Платона любовью и заботой с самого рождения.