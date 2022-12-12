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Три мужских имени, обреченных на безденежье

12 декабря 2022ИменаМарианна Басс

Имена имеют огромное знамение в нашей жизни, но многие родители не задумываются о том, как имя ребенка может повилять на его судьбу.

Три мужских имени, обреченных на безденежье
Фото: utro.tv

А это касается, в том числе, и финансовой стороны. Некоторые мужские имена могут притянуть как богатство, так и бедность.

Владислав

Несмотря на то, что имя Владислав означает «владеющий славой», это не обязательно говорит о том, что его обладатель будет купаться в деньгах. Мужчины, рожденные под этим именем, действительно очень щедрые и иногда не знают границ. Эта щедрость может быстро перерасти в безрассудную трату денег. В результате, сколько бы он ни зарабатывал, он всегда будет жить от зарплаты до зарплаты. Владиславу нужно учиться контролировать свои расходы, иначе он не сможет накопить на крупные покупки и разбогатеть.

Алексей

Мужчины с этим именем очень скромны и сдержанны. Они редко становятся лидерами и почти никогда не занимают высоких должностей. Алексей всегда довольствуется малым, если это не доставляет ему дискомфорт. Богатства ему не стоит ждать до тех пор, пока он не возьмет себя в руки и не выйдет из зоны комфорта. Ему надо учиться брать на себя ответственность за все: за себя, за других людей и подчиненных. И тогда он сможет добиться успеха в бизнесе.

Михаил

Мужчины с именем Михаил очень непостоянны во всех сферах жизни, в том числе и в работе. Они хватаются за разные дела и не доводят ни одно до конца. Сегодня он продает машины, завтра цветы, а послезавтра коробки для подарков. Ему кажется, что если его дело не идет, то он делает что-то не то. Михаилу нужно сосредоточиться на чем-то одном и не гнаться за всем сразу. Постепенно он сможет наладить свою жизнь и достичь высот, в том числе и в финансовом плане.

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