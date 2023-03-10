Так не стоит называть ребенка: имена с тяжелой судьбой

Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка была беззаботная жизнь, нужно подобрать ему правильное имя.

Не стоит забывать, что оно может влиять на судьбу ребенка. Каждое имя имеет свое значение, и большинство из них позитивные. Однако есть имена с негативной коннотацией, и ими не стоит называть своего ребенка.

Александр

Это имя имеет греческие корни и переводится как «защитник». Не стоит называть этим именем своего сына, так как оно может навлечь на него тяжести судьбы. Дело в том, что мужчина с таким именем будет обладать тяжелым характером и взрывным нравом. Он будет отличаться организаторскими способностями, но не все люди могут вынести этот труд.

Александр растет решительным и напористым, но зачастую эти качества вредят ему, так как ему будет тяжело брать на себя ответственность за других людей. Мужчина с таким именем всегда будет перерабатывать, и зачастую этот труд будет неоправданным.

Альфред

В переводе с немецкого это имя значит «свободный». Если говорить про мальчика с таким именем, он будет скорее свободолюбивым. В детстве он доставит родителям немало трудностей, а уже в юношеском возрасте будет пытаться оправдать свой максимализм. Мужчина с именем Альфред – из тех, кто отправляется в кругосветное путешествие, чтобы найти себя. И не находит, а потом это ложится тяжелым грузом ему на душу.

С большой вероятностью в преклонном возрасте он начнет жалеть о том, что всю жизнь вел себя неправильно, но исправить ошибки молодости будет уже невозможно.

Альбина

Если переводить это имя с латыни, то его значение будет звучать как «белая». Альбинами раньше называли белокурых девочек, чтобы у них росли длинные светлые волосы. Однако со временем стало понятно, что имя Альбина скорее означает белую ворону, а не светловолосую девушку. Ей часто не будет везти в жизни из-за того, что она будет выделяться в любой компании. В школе она не сможет найти друзей, а уже на работе на нее будут косо посматривать. Люди будут считать Альбину странной из-за того, что она всегда витает в своих мыслях и выглядит слишком ярко. Несмотря на то, что она выделяется из толпы, это приносит ей много страданий.

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