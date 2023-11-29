Как выбрать имя домашнему животному

Если вы решили завести домашнее животное, неважно кого, собаку, птичку, хомячка или хамелеона, то, конечно же, вы озаботитесь тем, на какое имя будет отзываться ваш новый член семьи.

Подобрать оригинальное, красивое и — что немаловажно — подходящее имя для питомца бывает не так просто, поэтому воспользуйтесь нашими советами.

Наблюдайте

Не торопитесь с выбором клички, наблюдайте за своим животным. Обычно основными критериями наблюдения являются характер и внешность.

Темперамент и характер питомца. Проследите за его поведением: подвижный он или спокойный, ласковый, легко идущий на контакт или одиночка, гурман или всеядный. Исходя из этих данных, вы можете дать такие имена, как Тихоня, Обжора, Соня, Гром.

Внешний вид животного. Оцените форму его тела, конечностей, обратите внимание на особенности окраса, наличие или отсутствие волосяного покрова. Основываясь на этих наблюдениях, питомца можно назвать Рыжик, Уголек, Арбуз, Пончик или Лохматый.

Пусть до того момента, как вы выберете имя, пройдет несколько дней, зато у вас будет больше шансов выбрать кличку, подходящую именно для вашего питомца.

Пробуйте на слух

Очень важным моментом при выборе имени для домашнего животного является удобство произношения и его восприятие вашим Шариком, Барсиком или Ластиком. Не стоит выбирать клички, состоящие из нескольких слов. Это неудобно и для вас, и для питомца. Идеальным вариантом можно считать имя из одного-двух слогов, в составе которого есть шипящие согласные: ж, ш, щ, ч. Такие клички хорошо ложатся на слух большинству представителей животного мира, вследствие чего они быстрее и охотнее начинают отзываться на них.

Также обратите внимание на то, как будут реагировать на имя животного окружающие. Ведь они могут стать свидетелями того, как на прогулке вы начнете кричать на весь парк что-то вроде: "Кандибобрик, ко мне!" То, что может показаться забавным в пределах квартиры или в кругу ваших близких, может смущать вас на улице. И даже если ваш питомец не нуждается в выходах в свет, все-таки нежелательно награждать его уж слишком экстравагантным именем. Относитесь к животному с уважением!

Заимствуйте

Если вы не можете определиться с выбором клички самостоятельно, воспользуйтесь подсказками. Вспомните фильмы и книги: возможно, вам нравится рыжий мультгерой Гарфилд или вы симпатизируете хулиганистому Стичу. Изучите списки устаревших православных имен: может быть вашей улитке подойдет имя Дуня или Соня.

В выборе клички для питомца можно отталкиваться от вашей профессиональной деятельности: если вы математик, можно назвать ваше животное Интеграл, если фотограф — Пиксель. Вы выбрали профессию врача? Подумайте над именами Скальпель, Бинтик или Пилюля. Работаете в аэропорту? Кот по кличке Пилот может стать любимцем всей семьи.

Выбор кличек огромен, и как бы вы не подошли к их выбору, главное, чтобы общение с вашим животным приносило вам радость и удовольствие!

Материал предоставлен Astrostar.ru

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