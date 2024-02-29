Аврора: характер, судьба и таланты женского имени

Аврора — это женское имя латинского происхождения. В переводе с латыни — «рассвет» или «утренняя заря».

Имя начало набирать популярность только при СССР, а после распада Союза стало постепенно забываться.

Согласно мифологии римлян, Аврора — это богиня утренней зари. В греческой мифологии ей соответствует богиня Эос.

Общая характеристика имени

Носительница имени Аврора — это уникальная натура, обладающая множеством различных качеств, многогранная и разносторонняя. Обусловлено это происхождением имени, а также зодиакальными и планетарными символами.

Девочке, получившей это имя при рождении, свойственны следующие качества:

самоуверенность;

предвзятое отношение к окружающим;

высокомерие;

самовлюбленность;

принципиальность;

властность;

самостоятельность;

яркость.

В процессе взросления характер обладательницы имени может измениться.

Главным достоинством Авроры считается наличие уникального взгляда даже на самые обыденные вещи. У нее всегда есть собственное мнение, которому она верна и вряд ли изменит. Данная черта характера присуща практически всем обладательницам имени Аврора.

Девушка негативно относится к людям, которые стремятся навязать окружающим свою точку зрения, и пресекает общение с ними. Носительница имени также презирает людей, которые своего мнения не имеют, дают руководить своей жизнью другим людям и поступают так, как указывают окружающие.

Характер человека, названного тем или другим именем, предугадать обычно сложно, но с Авророй все намного проще, так как основополагающие черты зависят от энергетики, которая у имени очень сильная. С уверенностью можно заявить, что имя Аврора обозначает сильного и властного человека, в чем-то эгоистичного и умеющего манипулировать окружающими. Девушка стремится не только ощущать собственную власть, но и всеми силами ее демонстрировать, пользоваться ею.

Важно учитывать, что многое зависит от воспитания и семьи, в которой растет девочка, но даже самое лучшее воспитание не исключает желания девушки искать легкие пути для достижения своей цели. Чтобы добиться желаемого, Аврора может воспользоваться чьей-то слабостью, надавить на «больное», злоупотребить доверием. При этом носительница имени никогда не бросит дело на полпути, чтобы начать новое. Чего бы это не стоило, Аврора будет идти до конца.

Способности и таланты Авроры

Значение имени Аврора подразумевает под собой любовь к путешествиям и смене локаций. Девушке всегда хочется убежать из того города, где она сейчас находится, даже если она туда только приехала. Не стоит ее ограничивать в поездках, ведь именно в них она находит долгожданную свободу и покой. Путешествовать девушка может в одиночестве, при этом скучно ей никогда не будет. В этом и выражается самодостаточность.

Во взрослом возрасте Аврора уже умеет управлять собственными эмоциями, знает чего хочет, но постоянно находится в поисках себя. Поэтому смена рода деятельности для нее — это обычное дело. Со стороны можно подумать, что это способ самоутверждения, но на самом деле таким способом девушка пытается скрыть свою слабость и неуверенность.

Аврора всю жизнь старается отгородиться от общества, так как ощущает свою уязвимость. Поэтому работу она обычно выбирает стабильную и спокойную с минимальным контактом с людьми. Девушке подойдут такие профессии, как:

экономист;

писатель;

бухгалтер.

Если вдруг она решит, что деловой мир создан для нее, то с легкостью добьется успеха в бизнесе. Аврора трудолюбивая, готова задерживаться допоздна, целиком и полностью погружается в работу. Если возникнет необходимость, то она с легкостью разберется во всех вопросах, даже если сталкивается с ними впервые.

Детство и юность

Определенные черты характера заставляют думать, что с Авророй невозможно ужиться, но на самом деле это не так. С самого раннего возраста, помимо нежелания принимать чужое мнение, проявляются и другие качества, например:

умение концентрироваться на задаче;

внимательность;

благородство;

нежность;

доброта;

заботливость;

желание помогать слабым.

Родителям девочки важно пересмотреть свое поведение, баловать ребенка по минимуму. Иначе вырастет Аврора капризной и непослушной. С самого детства ребенку необходимо показать, что далеко не все ее желания сбываются моментально. Отмечается, что к близким людям и друзьям Аврора относится свысока. Считает нормальным критиковать человека, хотя на самом деле это является неуместным и некрасивым. Из-за этого девочка может оттолкнуть хороших людей.

В подростковом возрасте девушка научится любить себя, а также добиваться максимального количества внимания от окружающих. Происходит это из-за эгоистичной натуры, которой сложно жить без внимания. Главная цель Авроры-подростка — это доказать собственную правоту в любой ситуации, быть неповторимой и лучшей, а также получить корысть из дружбы. Девушке свойственно самоутверждаться за счет окружающих людей, поэтому даже подруг подбирает таких, на фоне которых выглядит лучше, чем есть на самом деле.

Смириться с ярким эгоизмом Авроры сложно. Поэтому противоположный пол ее избегает, а те, кто соглашается на отношения с ней, долго не выдерживают, так как с такой эгоистичной натурой построить стабильные и хорошие отношения практически невозможно.

В учебе Аврора часто склонна лениться. Девочка считает себя умнее всех, но при этом не прикладывает усилий в изучении предметов. В своих неудачах винит всех, кроме себя: учителей, родителей, одноклассников.

Взрослый возраст

По мере взросления эгоистичность Авроры не уменьшается, но к ней прибавляются целеустремленность и самоуверенность. Женщина с легкостью принимает ответственные решения, готова к риску, может стать лидером коллектива, но не тем, которого все любят, а напротив — властным и требовательным.

Аврора обладает склонностью к изучению точных наук, но не дружит с логикой, не слышит внутреннего голоса, отличается чрезмерной эмоциональностью и при принятии решений руководствуется исключительно сиюминутными эмоциями. За счет желания испытать новые эмоции и жажды риска Аврора может попасть в тупик.

От резкой критики может впасть в депрессию, обидеться, поэтому все поучения должны быть мягкими и тактичными. Плюсов у Авроры много, к ним относятся желание и умение вовремя прийти на помощь, верность, неспособность обманывать, привязанность к семье, тяга к самосовершенствованию. Взрослая женщина, несмотря на сложный характер, будет любящей и заботливой женой, хорошей мамой, особенно, если будет любить по-настоящему.

В семье и родительстве

Сложно предугадать какой женой будет девушка, ведь многое зависит от воспитания и окружения, от взаимоотношений родителей Авроры. Точно можно сказать, что плохой женой она точно не будет, так как сделает все для того чтобы отношения со второй половиной развивались и укреплялись, а семья была благополучной и счастливой. Мужчине может быть сложно ужиться со своенравной и властной женщиной. Даже если с детства Аврора будет наблюдать за патриархальными или равными отношениями, то лидерские качества в ней все равно проснутся.

Когда женщина захочет стать лидером в семье, она начнет устанавливать правила мужу и детям, доминировать, стараться сделать из супруга подкаблучника, будет управлять и манипулировать. Только когда мужчина покорится ей, тогда Аврора будет довольна. Но тут возникает вопрос, выдержит ли такое давление ее супруг?

Аврора будет хорошей и верной женой, которая никогда не предаст своего избранника. Максимально важны в отношениях уважение и внимание, только при их наличии семья будет существовать.

Носительница имени по своей натуре очень ответственный человек, поэтому плохим родителем она быть не может. Аврора умеет учиться на собственных ошибках, и передаст это качество своим детям.

Важно заранее планировать беременность и рождение детей, чтобы Аврора понимала, что в семье появится новый человек, который будет получать максимальное количество внимания, именно то, что раньше доставалось только ей.

За счет своей эгоистичной натуры женщина может начать ревновать супруга к общим детям — это проявляется самовлюбленность и жажда внимания. С другой же стороны, Аврора сама будет уделять внимание детям, даже больше, чем на самом деле потребуется. Женщина всегда даст совет в сложной ситуации и придет на помощь, подскажет и поддержит, именно к матери дети будут приходить при возникновении трудностей. Мать будет стараться проводить со своими детьми как можно больше времени.

Число имени Аврора

Согласно нумерологии, число имени — 3. Формула вычисления:

1 + 3 + 9 + 7 + 1= 30 = 3 + 0 = 3

Тройка в нумерологии считается священным и очень счастливым символом. Люди, которые находятся под покровительством энергетики этого числа, характеризуются повышенной импульсивностью, смелостью, тягой к самосовершенствованию и изучению чего-то нового. Это умные и творчески развитые личности, готовые творить круглосуточно.

Люди числа три уникальны по своей натуре. Они отличаются активностью и жаждой к деятельности, все время находятся в поисках чего-то нового: идей или возможностей.

Тройки отличаются высоким интеллектуальным потенциалом, который нужно помочь им реализовать в чем-то полезном и выгодном. Если человеку-тройке некуда выплеснуть свою энергию, он начнет совершать поспешные действия, которые приведут к ошибкам. Хотя встречаются и исключительные личности.

Важно заметить, что люди, отмеченные данным числом, отличаются коммуникабельностью и общительностью. Именно эти личности имеют много знакомых и друзей.

Астрологическая символика имени