Почему нельзя называть ребенка в честь родственников

Дать имя ребенку в честь предков – это традиция, которой придерживаются многие семьи.

Среди современных детей есть те, кто был назван в честь именитых бабушек, дедушек и своих пра-. Однако в некоторых случаях подобный выбор для ребенка может стать роковым.

Повторение судьбы

В народе считается, что если ребенок назван в честь кого-то из родственников, то он может повторить судьбу этого человека. Поэтому рекомендуется называть детей в честь известных и успешных родственников, если такие есть на семейном древе. Если человек прожил несчастную жизнь, скончался от болезни или жил в бедности, то в таком случае не стоит называть малыша в честь предка.

Два человека с одинаковыми именами в семье не живут

Если человек, в честь которого хотят назвать ребенка, еще жив, то лучше выбрать другое имя. Дело в том, что энергии двух родственников, названных одним именем, соединяются. Два человека с одной энергией и одним именем в одной семье жить не могут, поэтому один забирает энергию, а второй умирает от болезни или несчастного случая.

«Выключенные» люди

В роду каждого человека могут быть «выключенные» люди. Это те, кто не захотел поддерживать какую-либо связь со своими родственниками по причине давних ссор, обид и других неприятностей. Если назвать ребенка в честь любого предка, вероятность того, что человек станет «выключенным» повышается. Это связано с энергией семьи, которая не может спокойно высвобождаться, а также с кармическим долгом человека. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок был исключен из рода, то лучше пересмотреть вопрос о новом имени.

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