Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаМоя картина дняСтатьи2024
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерология2024 годЧихалкаПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы

Почему нельзя называть ребенка в честь родственников

13 мая 2024ИменаМарианна Басс

Дать имя ребенку в честь предков – это традиция, которой придерживаются многие семьи.

Почему нельзя называть ребенка в честь родственников
Фото: Image by freepic.diller on Freepik

Среди современных детей есть те, кто был назван в честь именитых бабушек, дедушек и своих пра-. Однако в некоторых случаях подобный выбор для ребенка может стать роковым.

Повторение судьбы

В народе считается, что если ребенок назван в честь кого-то из родственников, то он может повторить судьбу этого человека. Поэтому рекомендуется называть детей в честь известных и успешных родственников, если такие есть на семейном древе. Если человек прожил несчастную жизнь, скончался от болезни или жил в бедности, то в таком случае не стоит называть малыша в честь предка.

Два человека с одинаковыми именами в семье не живут

Если человек, в честь которого хотят назвать ребенка, еще жив, то лучше выбрать другое имя. Дело в том, что энергии двух родственников, названных одним именем, соединяются. Два человека с одной энергией и одним именем в одной семье жить не могут, поэтому один забирает энергию, а второй умирает от болезни или несчастного случая.

«Выключенные» люди

В роду каждого человека могут быть «выключенные» люди. Это те, кто не захотел поддерживать какую-либо связь со своими родственниками по причине давних ссор, обид и других неприятностей. Если назвать ребенка в честь любого предка, вероятность того, что человек станет «выключенным» повышается. Это связано с энергией семьи, которая не может спокойно высвобождаться, а также с кармическим долгом человека. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш ребенок был исключен из рода, то лучше пересмотреть вопрос о новом имени.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиПочему нельзя называть ребенка в честь родственниковФинансовый гороскоп на 14 мая 2024 года — Рамблер/гороскопыГороскоп на 14 мая 2024 года — Рамблер/гороскопы
Имена
Женское имя Диана: характер, судьба, отношения и совместимость
Женское имя Диана: характер, судьба, отношения и совместимость
Имена
Названы пять имен, обладательницы которых чаще всего влюбляют в себя мужчин
Названы пять имен, обладательницы которых чаще всего влюбляют в себя мужчин
Гороскопы
Распахиваем душу — гороскоп на 14 мая
Распахиваем душу — гороскоп на 14 мая
Гороскопы
Не скрываем чувства — любовный гороскоп на 14 мая
Не скрываем чувства — любовный гороскоп на 14 мая
Гороскопы
Реализуем потенциал — финансовый гороскоп на 14 мая
Реализуем потенциал — финансовый гороскоп на 14 мая
Предсказания
Предсказания Распутина, которые сбываются прямо сейчас
Предсказания Распутина, которые сбываются прямо сейчас
Зодиак
Эзотерик Буш назвала самых сложных мужчин по знаку зодиака
Эзотерик Буш назвала самых сложных мужчин по знаку зодиака
Зодиак
Кажетта рассказала, какие знаки чаще всего становятся психами
Кажетта рассказала, какие знаки чаще всего становятся психами
Зодиак
Назван самый удачный день мая для двух знаков зодиака
Назван самый удачный день мая для двух знаков зодиака
Зодиак
Астрологи назвали пять знаков, которые никогда не извиняются
Астрологи назвали пять знаков, которые никогда не извиняются
Зодиак
Назван день мая, опасный для двух знаков зодиака
Назван день мая, опасный для двух знаков зодиака
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]