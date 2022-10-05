Случается, что взрослый человек подсознательно чувствует: имя, которое ему дали при рождении, как будто ему не подходит.

Кто-то решается сменить имя, кто-то берет псевдоним или просит называть его не так, как записано в свидетельстве о рождении. Изменив имя, человек начинает ощущать перемены к лучшему, раскрывать свой потенциал. Это происходит потому, что физические вибрации человека начали совпадать с вибрациями имени, и это дало толчок к мощному развитию программ судьбы.

В нумерологии это явление называют «мост», оно обозначает связь между числом имени и числом рождения. К сожалению, большинство родителей выбирают имя ребенку, ориентируясь на что угодно, кроме нумерологии, ослабляя, таким образом, его врожденные способности. Сегодня вы узнаете, подходит ли вам ваше имя и нужно ли его корректировать.

Для начала рассчитаем код имени. Для расчета берется полное имя человека, записанное в документах, например: Елена. Каждой цифре соответствует несколько букв. Выпишите все числовые значения букв в имени и сложите их до получения однозначного числа.

1 – А И С Ъ 2- Б Й Т Ы 3- В К У Ь 4 – Г Л Ф Э 5 – Д М Х Ю 6- Е Н Ц Я 7- Ё О Ч 8- Ж П Ш 9- З Р Щ

6+4+6+6+1=23=2+3=5 5 – это число имени Елена.

Символизм числа имени:

1 – Яркая личность, обладающая выраженной индивидуальностью. Часто бывает лидером. Видит цель и идет к ней.

2 – Нежная романтическая натура. Обладает врожденным чувством такта; художественным или литературным талантом.

3 – Творческий человек, которому требуется постоянное внимание публики. Несмотря на наличие отменного чувства юмора, в одиночестве погружается в депрессию.

4 – Математик и прекрасный стратег. Просчитает любую ситуацию и предложит оптимальное решение.

5 – Прирожденный руководитель. Если число имени совпадает с числом рождения, способен горы свернуть в любой сфере.

6 – Миролюбивый интроверт. Склонен к философии, рискует удариться в религию.

7 – Педантичный и скрупулезный. Прекрасный бухгалтер или научный деятель. Часто живет в своем мире. Иногда – социофоб.

8 – Авантюрист и искатель приключений. Крайне эмоционален. Отличается непостоянством в отношениях.

9 – Высоко духовный, не имеющие привязки к материальным благам человек. Среди «девяток» много искусствоведов, благотворителей и религиозных деятелей.

А теперь узнаем, насколько подходит Елене ее имя. Возьмем ее дату рождения и рассчитаем его число. Для этого складываем все цифры в дате рождения, например: 12.03.2011.

1+2+3+2+1+1=10=1+0=1

В нашем примере число имени – 5, а число рождения – 1. Число имени больше числа рождения – это означает, что человек в жизни будет развиваться, получая те новые знания и навыки, которые ему интересны или предложены родителями, но не будет опираться на те способности и таланты, которые заложены в нем природой.

Если число имени меньше числа рождения , то человек усиленно станет развивать врожденные способности и делать то, что дается без усилий, а овладевать новыми знаниями и навыками будет только по необходимости.

Самый лучший вариант, если число рождения совпадает с числом имени.

Теперь, зная, как работает нумерология, вы сможете подобрать своим детям имена, которые максимально помогут им реализоваться в жизни.