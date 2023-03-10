Притягивают успех: как разбогатеть, рисуя цифры на руке

В эзотерике цифрам приписывают символические значения, связывающие их с энергетикой Вселенной.

Исходя из них, многие люди делают цифровые татуировки или рисуют цифры на руках с целью привлечь в свою жизнь определенную энергетику: любовь, удачу, богатство. Чтобы все получилось, важно выбрать правильную цифру.

«Девятка» в нумерологии – цифра мистики и непознанного, одна из самых загадочных и «сильных» цифр. Считается, что «9» притягивает деньги и новые возможности. Если вам это актуально, совсем необязательно для этого делать татуировку. Возьмите маркер или ручку, желательно, красного или зеленого цвета и на запястье рисуйте цифру 9, при этом три раза проговаривайте: «кодирую себя на деньги». Даже если через несколько дней цифра сотрется, ритуал продолжит свою работу и деньги к вам «притянутся».

«Восьмерка» – симметричная цифра, представляющая собой знак бесконечности и единство мира духовного и физического. Символизирует максимальную стабильность и равновесие. В духовных учениях – это символ обретенного рая, счастья, завершения пути «посвященного».

«Семерка» – число таинств, Вселенной, означает полноту и совокупность (7 цветов радуги, 7 дней недели, 7 смертных грехов). В магии большинство заклинаний повторяется 7 раз или делаются заговоры на 7 узлов.

«Шестерка» – знак равновесия и символ человеческой души. Графически может изображаться шестиугольником или шестиконечной звездой (звезда Давида).

«Пятерка» – универсальный символ человека. пятиконечная звезда или пентаграмма символизируют индивидуальность и духовное развитие, если обращена вершиной вверх. Если вниз, то это символ черной магии и колдовства.

«Четверка» – символ Бога и сотворенного им материального мира (4 времени года, стороны света, фазы Луны). Это знак устойчивости, равновесия, справедливости. В эзотерике «4» – число очищения и страдания.

«Тройка» – сильная цифра, символ гармонии и проявление наивысшего уровня в духовном развитии. Часто трактуется как знак удачи и ритуальная цифра (многие обряды и заговоры повторяются трижды).

«Двойка» – символ полярности, противоположности (инь-янь, духовное-материальное, созидание-разрушение).

«Единица» – начало, центр, божественная сущность, знак человеческого «Я» и символ одиночества. В некоторых религиях символизирует Бога.

Прежде, чем «нарисовать» цифру на руке, убедитесь, что она созвучна вашему внутреннему миру.

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