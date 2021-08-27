Часто ломается или быстро едет: о чем говорит номер вашей машины

Нумерология – учение о влиянии чисел на судьбу человека. Говорят, с ее помощью можно узнать главные черты характера, расшифровать судьбоносные знаки и даже предсказать будущее.
А еще нумерология может определить значение номера твоей машины. Чтобы узнать число автомобиля, нужно сложить все цифры номерного знака, кроме кода региона. Допустим, номер твоего автомобиля 555, складываем: 5 + 5 + 5, получается 15, продолжаем складывать до простого числа: 1 + 5, получается 6. Рассказываем о значении всех чисел.
Единица – символ лидерства. Твой автомобиль надежен и не подведет тебя во время поездок на дальние расстояния. Но будь осторожен со скоростью, ведь от неприятных ситуаций никто не застрахован. Также стоит опасаться болотистой местности.
Если число твоего автомобиля 2, то вы с ним прочувствуете друг друга. Твоя машина обеспечит тебя комфортом и защитой. Двойка оградит авто от угона, а вот во время плохой видимости стоит быть осторожнее: не нужно спешить, если за окном дождь, а еще важно постоянно следить за дорожными знаками.
Тройка – символ постоянного движения. На автомобиле с номером 3 ты везде будешь успевать, он станет твоим самым настоящим помощником. Поэтому ему потребуется особое внимание: перед долгой дорогой не забудь проверить состояние своей машины и следи за скоростным режимом.
Число 4 дает водителю чувство безопасности, именно поэтому ты сможешь справиться со своим автомобилем в сложной ситуации и на плохой дороге.
Пятерка – символ риска и скорости, поэтому не нужно забывать о правилах дорожного движения. Если число твоей машины 5, значит, ты отлично ее чувствуешь и прекрасно водишь
Машины с числом 6 выносливы, трудолюбивы и послушны. Правда, о безопасности все же забывать не стоит: особое внимание уделяй «слепым» зонам.
Семерка – счастливое число. Беды с такой машиной обходят тебя стороной, с ней ты чувствуешь уверенность и комфорт. Кроме того, автомобиль с числом 7 может принести тебе удачу в разных сферах жизни.
Владельцы авто с числом 8 избегают риска, и это правильно. Нумерологи уверены, «восьмерки» притягивают неприятности: аварии, красный свет и бесконечные пробки. Если ты суеверен, номер лучше поменять.
Машины с числом 9 своенравны. Вообще, девятка больше подходит крупным авто: грузовикам, внедорожникам. Пассажиры в них чувствует себя уверенно и спокойно. Если число твоей машины 9, будь особо осторожен в гололед. А еще будь готов к постоянным тратам на техобслуживание и запчасти.