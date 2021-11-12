Как распознать «числа ангела» и что они значат

Ангелы предупреждают нас о многом, только мы не видим знаки и не понимаем, где их искать.

Нумерологи верят, что для каждого человека существует определенное число удачи, которое зависит от его даты рождения. Однако существуют знаковые числа для всех. Они могут попадаться вам в повседневной жизни и указывать на определенные вещи или предупреждать о беде. Одним словом – с этой помощью ангелы подают вам знаки. Такими числами называют все, где повторяются две цифры. Чтобы распознать послание ангела, нужно его правильно трактовать.

Единица

Если вам в жизни встретилась повторяющаяся единица, то вам говорят о том, что скоро в вашей жизни начнется новый этап, но все зависит от вас самих. Вы можете вступить в лучшую жизнь только с помощью самореализации, поэтому вам стоит сфокусироваться на том, что вы действительно хотите. Услышьте себя и у вас все получится.

Двойка

Увидеть повторяющиеся двойки – знак того, что скоро вам предстоят новые отношения. Эти цифры символизируют сближение или воссоединение. Так вам подают сигнал, что не стоит закрываться от мира. Не отвергайте противоположный пол, присмотритесь к своему окружению. Возможно то, чего вы так долго ждете, совсем рядом.

Тройка

Тому, кто увидел повторение троек, сигнализируют о том, что нужно продолжать стоять на своем и гнуть свою линию. Вы наверняка обладаете хорошей интуицией, но не уверены в этом. Так вот, она вас никогда не подводит. Если кто-то противоречит вашим словам, не прогибайтесь под этого человека и не принимайте его точку зрения.

Четверка

Повторяющиеся четверки говорят о том, что вам нужно замедлиться. Вы живете в быстром темпе жизни и хватаетесь за любую возможность, которая вам предоставляется, но это не всегда хорошо. Всем иногда нужен отдых, вот и вам посылают сигналы о том, что нужно восстановить свои силы, иначе они совсем закончатся.

Пятерка

Пятерки чаще всего посылают тем, кто сейчас испытывает жизненные трудности. С помощью этих цифр вам говорят о том, что вы справитесь со всеми испытаниями, которые вас настигли. Придерживайтесь позитивного взгляда, верьте в себя, и все скоро наладится.

Шестерка

Шестерки часто ассоциируются со злом, но на самом деле это не так. Шестерка говорит о том, что вам нужно заглянуть внутрь себя в поисках ответов. Если вы ищете подсказку о том, как жить дальше, то эта цифра говорит, что все у вас в голове. Побудьте в одиночестве, и вы сами примите нужное решение.

Семерка

Повторяющиеся цифры семь намекают на мистику и духовность, которые присутствуют в вашей жизни. Возможно, вам подают другие знаки из потусторонних миров, но вы этого не замечаете. Семерки чаще всего попадаются тем, у кого есть магические способности. Посмотрите на мир вокруг вас, возможно, в нем есть что-то странное.

Восьмерка

Эта цифра так и кричит вам о том, что в вашей жизни завершился старый период и пора отдавать предпочтение чему-то новому. Возможно, вы не можете забыть человека или старую работу. Восьмерка говорит вам, что нужно все отпустить и продолжить жить с легкой душой и чистым сердцем.

Девятка

Девятка отвечает за преподавание и образование. Она говорит вам о том, что вскоре вам понадобятся новые знания для того, чтобы улучшить качество жизни. Какие, она не говорит, но вы обязательно сами обо всем узнаете – вам подвернется возможность получить новую информацию.