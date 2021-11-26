Как определить свою магическую силу
Всего за секунду вы сможете узнать и развивать свой магический дар.
Нумерология – наука, позволяющая лучше понять себя, используя энергию чисел. О том, каким даром вы обладаете, читайте в этой статье.
Расчет магической силы основан на цифрах даты рождения. Необходимо сложить все цифры и довести сумму до однозначного числа. Например, если кто-то родился 23 августа 1990 года, рассчитывать будем так:
2+3+8+1+9+9=32
3+2=5
То есть сначала записываем дату рождения числами (23.08.1990), а потом складываем все цифры.
Получив конечное число, читаем про свой магический дар.
Единица
Дар единицы в исполнении собственных желаний. Стоит им чего-то сильно захотеть, Вселенная начинает помогать им. Также они могут помогать другим достигать своих целей.
Двойка
Двойки – настоящие медиумы. Они умеют проникать в свое и чужое сознание, считывать чувства и видеть мысли. Это настоящие психологи и талантливые терапевты.
Тройка
Тройки обладают даром очищения: они уничтожают прошлое, чтобы появилось новое настоящее и будущее. Иногда тройки выглядят безумно, но это всего лишь издержки их дара.
Четверка
Дар четверок – создавать шедевры. Это люди, которые умеют материализовать любую идею. Из них получаются отличные художники и артисты.
Пятерка
Пятерки умеют входить в контакт с тонким миром. Иногда они разговаривают с умершими, иногда с теми, кто еще не рожден. В любом случае, это очень ценный дар.
Шестерка
Шестерки лечат людей. Словами, руками, ментальным воздействием. Их дар – дар исцеления.
Семерка
Семерки владеют удачей и могут предсказывать будущее. Они словно хозяева ценного шанса, будто знают, где он и как его получить.
Восьмерка
Восьмерки умеют получить то, чего они хотят. Они обладают огромной психической силой, которая притягивает ресурсы и людей – могут и другим притянуть.
Девятка
Девятки – истинные шаманы! В чем конкретно заключается их дар неясно, но больше всего это похоже на бытовую магию: умение делать дела и жить легко и просто.