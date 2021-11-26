Как определить свою магическую силу

Всего за секунду вы сможете узнать и развивать свой магический дар.

Нумерология – наука, позволяющая лучше понять себя, используя энергию чисел. О том, каким даром вы обладаете, читайте в этой статье.

Расчет магической силы основан на цифрах даты рождения. Необходимо сложить все цифры и довести сумму до однозначного числа. Например, если кто-то родился 23 августа 1990 года, рассчитывать будем так:

2+3+8+1+9+9=32

3+2=5

То есть сначала записываем дату рождения числами (23.08.1990), а потом складываем все цифры.

Получив конечное число, читаем про свой магический дар.

Единица

Дар единицы в исполнении собственных желаний. Стоит им чего-то сильно захотеть, Вселенная начинает помогать им. Также они могут помогать другим достигать своих целей.

Двойка

Двойки – настоящие медиумы. Они умеют проникать в свое и чужое сознание, считывать чувства и видеть мысли. Это настоящие психологи и талантливые терапевты.

Тройка

Тройки обладают даром очищения: они уничтожают прошлое, чтобы появилось новое настоящее и будущее. Иногда тройки выглядят безумно, но это всего лишь издержки их дара.

Четверка

Дар четверок – создавать шедевры. Это люди, которые умеют материализовать любую идею. Из них получаются отличные художники и артисты.

Пятерка

Пятерки умеют входить в контакт с тонким миром. Иногда они разговаривают с умершими, иногда с теми, кто еще не рожден. В любом случае, это очень ценный дар.

Шестерка

Шестерки лечат людей. Словами, руками, ментальным воздействием. Их дар – дар исцеления.

Семерка

Семерки владеют удачей и могут предсказывать будущее. Они словно хозяева ценного шанса, будто знают, где он и как его получить.

Восьмерка

Восьмерки умеют получить то, чего они хотят. Они обладают огромной психической силой, которая притягивает ресурсы и людей – могут и другим притянуть.

Девятка

Девятки – истинные шаманы! В чем конкретно заключается их дар неясно, но больше всего это похоже на бытовую магию: умение делать дела и жить легко и просто.