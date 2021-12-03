Что означает число жизненного пути

Как с помощью нумерологии узнать скрытые таланты?

Число жизненного пути – это личный код судьбы, который заключает в себе информацию о способностях и талантах человека, его миссии в этом мире. В этой статье вы узнаете, какое число жизненного пути у вас и что оно означает.

Для того, чтобы узнать число жизненного пути (ЧЖП), нужно сложить все цифры своей даты рождения и довести сумму до однозначного числа. Например, если вы родились 23 августа 1993 года, расчет будет таким:

2+3+8+1+9+9+3=35=3+5=8

А теперь рассчитайте свое ЧЖП и прочитайте о нем.

Единица

Это ЧЖП указывает на огромную силу и мощный энергетический потенциал. Воля и стремление самовыразиться и повести за собой – ваши сильные стороны. А вот промахи могут случаться от неумения прислушиваться к чужим желаниям и учитывать их.

Двойка

Двойка – число самых чувствительных и эмоциональных людей. Они хорошо понимают и себя, и других людей, и могут использовать этот свой дар на общую пользу. Следить нужно за тем, чтобы не перегрузить нервную систему: эмоции бывают разрушительными.

Тройка

Тройка очень изобретательны. Они могут преуспеть в любом деле, если действительно этого захотят. Особенно хорошо у троек получается убеждать людей в чем-то новаторском, преподавание. Слабое место троек – поддержка: они не умеют просить и стесняются помогать сами.

Четверка

Четверки создают самые красивые и точные, стабильные структуры. Они прекрасные семьянины и ответственные работники. Все, что им нужно – четко делать свое дело. Из минусов – подвержены перфекционизму и трудоголизму.

Пятерка

Это ЧЖП дает неуемную энергию своим обладателям и склонность к риску: все самые запоминающиеся периоды нашей жизни пропитаны энергией Пятерки. Люди с этим ЧЖП учат себя и других, как быть смелым и не бояться перемен. Слабое место – концентрация и замедление.

Шестерка

Шестерки умеют «договариваться» со всем живым: они очень заботливы. Растения, животные, люди – все является объектом трепетной и качественной заботы шестерок. Порой шестерки слишком уперты и «причиняют добро» вопреки желаниям своей жертвы.

Семерка

Семерки обладают даром Шерлока Холмса: они могут найти иголку в стоге сена и распутать любое дело. Это исследователи, которые, впрочем, бывают слишком недоверчивы к людям и чересчур пессимистичны.

Восьмерка

Это число завоевателей. Восьмерки – воины, они находятся в постоянном поиске объекта завоевания. Люди с этим ЧЖП могут получить все, что они захотят – но иногда бывают слишком агрессивны, а вечные войны ведут к истощению.

Девятка

Девятки – истинные гуру. Замыкая цикл, они являют миру настоящих учителей, тех, кто может дать дельных совет в любой ситуации. Сами, однако, своими советами не пользуются и упускают возможности сделать из своей жизни что-то более радостное и интересное.