На пике: как рассчитать цель каждого жизненного этапа

На каждом этапе нам необходимо научиться решать определенную задачу, которая является актуальной в данное время. Решение этой задачи повышает самооценку, улучшает качество жизни, снижает конфликтность в отношениях. А невыполненное задание накапливает проблемы и создает серьезные трудности в развитии личности. Одним словом, если не сменить натирающие ботинки — будешь хромать всю дорогу.
В этой статье мы покажем, как рассчитать цель каждого жизненного этапа, которые в нумерологии символизируют Числа пиков. Для их расчета понадобится дата Вашего рождения. Допустим, вы родились 14.06.1973 года.
Шаг 1
Сначала вычисляем Число Жизненного Пути — складываем все цифры даты рождения до простого числа. 1+4+6+1+9+7+3=31. 3+1= 4. Число Жизненного Пути 4.
Шаг 2
Далее определяем временные отрезки четырех жизненных этапов (пиков).
I пик. Из постоянной величины 36 вычитаем Число Жизненного Пути (у нас это 4). 36–4= 32. Продолжительность первого пика от рождения до 32-х лет.
Второй и третий пики длятся по 9 лет.
II пик. 32+9= 41. Продолжительность с 32 до 41 года.
III пик. 41+9= 50. Продолжительность с 41 до 50 лет.
IV пик. Продлится с 50 лет до конца жизни.
Шаг 3
Вычисляем Числа пиков для каждого этапа по отдельности.
Число I пика. Суммируем цифры дня и месяца рождения. В нашем примере это — 1+4+6= 11. 1+1= 2.
Число II пика. Складываем цифры дня и года рождения. 1+4+1+9+7+3= 25. 2+5= 7.
Число III пика. Находим сумму чисел I и II пиков. 2+7= 9.
Число IV пика. Складываем цифры месяца и года рождения. 6+1+9+7+3=26. 2+6= 8.
Шаг 4
Смотрим, каким целям соответствуют полученные Числа пиков.
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