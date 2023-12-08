Нумерология: как построить график жизни

Как узнать, в какой точке нашей жизни мы находимся?

Что нас ждет, какую линию выстроила судьба? О том, как построить свой личный график жизни, читайте в этой статье.

Для того, чтобы построить график вашей жизни, вам понадобится только ваша дата рождения, чистый лист бумаги и карандаш. И конечно, калькулятор.

ШАГ 1

Запишите дату рождения в формате: число и месяц рождения – это первое число, год рождения – второе. Теперь умножьте оба числа и запишите результат.

Например, вы родились 16 апреля 1980 года. Первое число – 1604, второе – 1980, умножаем первое на второе, получаем:

1604 * 1980 = 3 175 920

ШАГ 2

Возьмите лист бумаги и нарисуйте на нем систему координат (две перпендикулярные линии). На вертикальной линии нанесите шкалу до девяти, на горизонтальной – столько, сколько цифр в вашем числе.

В нашем примере 3 175 920 – семь цифр, поэтому на горизонтальной линии рисуем семь цифр.

ШАГ 3

Отметьте точки на графике следующим образом: первая точка – пересечение цифры 1 на горизонтальной линии и первой цифры вашего числа на вертикальной. Затем вторую точку и так далее.

Например, в нашем случае с числом 3 175 920 действуем так: первая точка – по горизонтали берем единицу, а по вертикали – тройку. Затем два по горизонтали и единица по вертикали. Потом – три и семь соответственно, и так далее.

ШАГ 4

Соедините все точки в ломаную линию – это и будет график вашей жизни. Там, где он поднимается выше, ваша жизнь идет в гору, и наоборот.

ШАГ 5

Теперь сложите все цифры вашего числа и разделите сумму на количество цифр в числе.

Например, в нашем числе 3 175 920 – семь цифр. Сумму вычисляем так: 3+1+7+5+9+2+0=27 Теперь делим 27 на 7, получаем 3.

Отмечаем точку 3 на вертикальной оси и проводим прямую, параллельную горизонтальной оси. Эта линия – уровень наших запросов и потребностей, при удовлетворении которых жизнь кажется нам относительно легкой и приятной. Часть графика жизни, лежащая ниже этой линии, считается трудной, а та, которая выше – счастливой.

ШАГ 6

Теперь отметьте соответствие точек на графике вашему возрасту следующим образом: цифры по горизонтали означают десятки, а по вертикали – единицы лет, поэтому первая точка графика, например, соответствует возрасту 13 лет (единица по горизонтали и тройка по вертикали), вторая – 21 году, третья – 37 годам и так далее.

Готово! Теперь вы видите, в какие годы вашей жизни на каком личном уровне удовлетворенности вы находитесь и понимаете свое место на графике собственной жизни.