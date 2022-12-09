Три страшных пророчества о будущем

Какой апокалипсис предсказывали нам известные прорицатели?

Во все времена людей интересовало будущее, и всегда существовали предсказатели.

В наше время интерес к пророчествам меньше не стал. Особенно будоражат воображение апокалиптические картины, которые предрекают войны, эпидемии и природные катаклизмы. Вот что говорили на эту тему различные прорицатели.

Мишель Нострадамус – французский врач и алхимик 16 века оставил предсказания вплоть до 22 века, как говорят ученые, работавшие с его рукописями. Пророчества Нострадамуса касаются совершенно разных сфер жизни, и среди них есть несколько действительно страшных. Так, он говорит о том, что планету ждут природные катаклизмы. В Европе начнутся ливневые дожди, которые затопят часть территории и поднимут уровень рек и морей, вследствие чего часть Великобритании, Италии и Венгрии уйдут под воду. В России из-за цунами затопит Дальний Восток. Что касается Африки и США, их ожидают аномальные засухи, которые станут причиной лесных пожаров и хронических неурожаев. Следствием этих природных катаклизмов станет «переселение народов»: изголодавшиеся люди из пострадавших стран хлынут на плодородные земли в поисках пропитания. Это, в свою очередь, спровоцирует войны.

Известная прорицательница из Болгарии Ванга говорила, что переломным для человечества станет 2017 год. Она описывала Ближний Восток, как основной очаг напряженности в мире. Также провидица неоднократно сообщала о грядущих эпидемиях, когда вирусы будут убивать людей в огромных количествах, причем часть из них, как считала Ванга, придут с Востока в виде химического оружия.

О том, что «апокалипсис» придет с Востока, говорила и Матрона Московская. По мнению Матроны, изначально вспыхнет конфликт на религиозной почве и в разных странах начнутся гонения на христиан.

Все мы знаем, что даже известным провидцам случалось ошибаться. Читая апокалиптические предсказания, хочется верить, что им не суждено будет сбыться.

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