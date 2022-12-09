Три страшных пророчества о будущем
Какой апокалипсис предсказывали нам известные прорицатели?
Во все времена людей интересовало будущее, и всегда существовали предсказатели.
В наше время интерес к пророчествам меньше не стал. Особенно будоражат воображение апокалиптические картины, которые предрекают войны, эпидемии и природные катаклизмы. Вот что говорили на эту тему различные прорицатели.
Известная прорицательница из Болгарии Ванга говорила, что переломным для человечества станет 2017 год. Она описывала Ближний Восток, как основной очаг напряженности в мире. Также провидица неоднократно сообщала о грядущих эпидемиях, когда вирусы будут убивать людей в огромных количествах, причем часть из них, как считала Ванга, придут с Востока в виде химического оружия.
О том, что «апокалипсис» придет с Востока, говорила и Матрона Московская. По мнению Матроны, изначально вспыхнет конфликт на религиозной почве и в разных странах начнутся гонения на христиан.
Все мы знаем, что даже известным провидцам случалось ошибаться. Читая апокалиптические предсказания, хочется верить, что им не суждено будет сбыться.
Читайте также:
- Индийский астролог спрогнозировал скорое величие России
- Что случится 22 декабря 2022 года: предсказание Ванги