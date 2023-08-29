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Какие глобальные перемены Джин Диксон предрекла России

29 августа 2023ПредсказанияДиана Сабитова

Джин Диксон – известная американская ясновидящая. Она получила популярность в середине прошлого столетия, предсказала убийство Кеннеди и ряд других громких событий.

Какие глобальные перемены Джин Диксон предрекла России
Фото: izbrannoe.com

Джин ушла из жизни в 1997 году, оставив после себя не только добрую память, но и ряд предсказаний, которым еще только суждено было исполнится или же нет.

Несмотря на то, что конец 90-х годов был достаточно сложным для нашей страны, Джин, как и ряд других провидцев, говорила о том, что трудные времена пройдут и наша страна окрепнет и приобретет большое влияние на политической арене. Тогда это казалось маловероятным, но, спустя четверть века, мы видим совершенно другое. Во время сложностей наша страна обретает стойкость, но конечно, хочется верить в то, что все самое сложное уже осталось позади.

Не обошла вниманием Джин и роль России во время надвигающихся природных катастроф и катаклизмов. Об этом, кстати, тоже говорится в различных источниках. Мнения, правда, разнятся – кто-то видит метеорит, кто-то таяние ледников, кто-то сдвиг тектонических плит. Не исключено, что просто разные оракулы видят разные части одного целого. Но, как и Джин Диксон, они единодушны в том, что именно Россия окажется наименее подвержена изменениям, именно на ее земле получат приют другие народы и именно здесь сможет зародиться новая жизнь.

Эпицентр новой жизни будет в Сибири. О роли Сибири в прошлом и будущем цивилизаций так же сказано много у самых разных авторов.

Полученные возможности сделают нашу страну очень влиятельной, и она станет единственным лидером на очень долгое время. Эта власть будет использована во благо – именно здесь зародится новая система мироустройства, основанная на идеях гармонии и уважения людей друг к другу.

К сожалению, точных указаний по времени исполнения пророчества Джин не сообщила. Поэтому нам остается только ждать и верить, что все это случится с нашими потомками.

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