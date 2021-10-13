Что Вольф Мессинг предсказал России в 2022 году

2021 год вместе с его сюрпризами близится к завершению и теперь нам интересно, а что готовит следующий, 2022 год?

Вольф Мессинг оставил потомкам предсказания, в том числе и касающиеся будущего нашей страны. Несмотря на то, что он не всегда точно указывал даты, исследования оставленных материалов позволяют предположить, о каких годах идет речь.

2022 год для жителей России будет не из легких: внешнеполитические конфликты, эпидемия (теперь мы знаем о какой именно болезни шла речь).

Однако, к концу года наметятся улучшения обстановки. Именно тогда будут решены некоторые вопросы социальной сферы (здесь мы можем предположить, что материальная поддержка граждан, находящихся в уязвимом положении, продолжится) и здравоохранения (интересно, значит ли это, что мы все-таки сможем победить короновирус), люди будут чувствовать себя более защищенными перед лицом бедности и проблем со здоровьем.

На мировой арене тоже будут изменения – достаточно тяжелый год, наполненный сложными ситуациями, конфликтами, переговорами. Но России удастся достигнуть взаимопонимания и уважения со стороны стран-партнеров. И в этом, скорее всего, знаменитый провидец прошлого столетия был прав – уже сейчас, в конце 2021 года, намечается тенденция на диалог, взаимоуважение и признание интересов друг друга.

Также Мессинг указывает на возможность увеличения территории России, но без военного конфликта – что очень важно в нынешней напряженной обстановке. Можно предположить, что это возникновение нового союза или же возрождение хорошо забытого старого – возобновление связей с государствами, входившими в состав СССР.

Интересно, что знаменитый предсказатель говорит и о нахождении Россией новых ресурсов и решения сложной экономической ситуации, но в 2022 году наметятся лишь тенденции к этому переходу. Вообще, Мессинг был уверен, что в это время России будет преображаться, старые устои будут ломаться, а новые – зарождаться.