Мехди Эбрахими Вафа, человек, который видит будущее, сделал удивительный прогноз, который беспокоит многих людей.

Он говорит, что в 2024 году людям во всем мире придется пережить очень трудные времена.

По его словам, эти проблемы будут глубоко испытывать человечество. Он представляет себе будущее, полное проблем, и советует всем быть готовыми к этим трудным ситуациям, которые могут изменить нашу жизнь так, как мы не ожидаем.

Вопрос голода

Согласно докладам международных организаций, проблема голода в мире остается острым вопросом, усугубляемым изменением климата, сокращением природных ресурсов и ростом населения. Глобальные кризисы, влияющие на производство и доступ к продовольствию, могут в будущем привести к дальнейшему ухудшению ситуации.

Цена воды

Пророчество о том, что « вода будет по цене нефти» , подчеркивает актуальную проблему дефицита пресной воды. Во многих регионах мира вода уже является предметом торговли, инвестиций и даже спекуляций. Рост населения, урбанизация и изменение климата лишь усугубляют ситуацию, делая доступ к чистой воде все более ограниченным.

Хорошие новости в том, что это страшное будущее не гарантировано. У нас есть технологии и знания, чтобы сохранить воду, использовать её мудро и даже получать её больше. Живя более устойчиво и используя зелёные технологии, мы можем избежать этого кризиса.

Предупреждение Вафы — это призыв к действию. Это зависит от нас, столкнёмся ли мы с будущим, где вода будет в дефиците, или мы предпримем шаги сейчас, чтобы защитить наш самый важный ресурс.

Насчет России предсказатель высказался более позитивно, у нас все будет хорошо, но только если мы будем поддерживать хорошие отношения с рядом стран.

А что касается ЕС и США, то они постепенно будут терять контроль над ситуацией и влияние.

«Я вижу как черный дым нависает над небом этих стран, европейские политики настолько увлеклись стиранием гендерных и остальных граней, что стали забывать о биологических законах», — говорит медиум.

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