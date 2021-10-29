Пророчество, которое от нас скрывали

О каком будущем Богородица рассказала португальской монахине?

Фатима – маленький городок в Португалии, который стал известен в начале XX века. Именно здесь в 1917 году трое детей увидели образ Девы Марии, которая рассказала им о будущем. Эти дети стали известны на весь мир: Лусия душ Сантуш, ее кузен Франсишка и кузина Жасинта.

Богородица велела детям приходить 13 числа каждого месяца на место из встречи, обещав рассказать о важных событиях будущего. Дети рассказали о случившимся взрослым и на следующую встречу пришло уже несколько десятков человек. Но только дети слышать слова Богородицы, а вот ее образ смогли лицезреть все. Она велела Лусии учиться грамоте, чтобы нести Божью волю в мир (Лусия последовала ее наставлению и впоследствии приняла монашеский постриг), Франсишку и Жасинту она обещала забрать на небо. Так и произошло, в 1919 и 1920 году они умерли от эпидемии испанки.

Каждый месяц 13 числа желающих увидеть образ Девы Марии становилось все больше, приходили уже десятки тысяч человек, были зафиксированы случаи исцеления. Дева Мария рассказала Лусии о том, что произойдут Первая и Вторая мировые войны, а также о том, что России предстоит сыграть решающую роль в восстановлении мира на земле. Она просила посвятить свое Непорочное Сердце России.

Ее послание звучало так: «Мир на Земле наступит после того, как православная Россия примет католицизм, отречется от своей веры». А если этого не случится, то: «Она распространит свои заблуждения по всему миру, вызывая войны и гонения на Церковь. Праведники станут мучениками, различные народы будут уничтожены». Как нам известно, несколько месяцев спустя в России случилась Революция, а то, что за ней последовало, вполне похоже на слова пророчества.

Но у пророчества есть еще окончание. «В конце концов, Мое Непорочное Сердце восторжествует. Святой Отец посвятит Мне Россию, которая обратится, и миру на некоторое время будет дарован мир». Возможно, речь идет о далеком будущем.