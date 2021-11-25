Что говорит о будущем финский ясновидящий

По мнению специалиста, именно Россия спасет весь мир от разрушения.

В Финляндии живет известный в эзотерическом мире теолог Ёоко Пихо. Он известен тем, что видит во сне картины о будущем и выкладывает свои интерпретации и предсказания в интернет, в своей социальной сети. Ёоко описывает те образы, которые пришли к нему во сне, видения и откровения, которые он услышал.

Итак, что нас ждет в ближайшем будущем?

1. Конфликт с Израилем. Дословно, предсказание звучит так «все народы ополчатся на Израиль, даже Америка». Ёоко Пихо считает, что так реализует библейское пророчество о том, как сам Дьявол выступит против Бога и народа Божьего. Он даже специально переехал в Иерусалим, чтобы наблюдать, как будут разворачиваться события.

2. Война на Ближнем Востоке. Иран нападет на Израиль, но Израиль выиграет, и, в результате получит новые земли. Но все не так просто, по мнению предсказателя, в этой войне победителей не будет – видимо, речь идет о том, что потери и их последствия будут слишком высоки.

3. Америка будет разрушена. По мнению сновидца, этой стране придет «воздаяние за грехи». Каким именно образом это произойдет, предсказатель не уточняет, но т.к. он говорит о тотальном уничтожении, возможно, речь идет о природном катаклизме или применении оружия массового поражения.

4. Третья мировая. То, что описано выше, уже похоже на мировой апокалипсис. Он и должен развернуться, теневое правительство будет свергнуто Антихристом (местом, где располагается их штаб-квартира, по мнению Ёоку Пихо, как раз являются соединенные штаты). Про Антихриста известно, что это будет тот человек, который на обломках страшной войны предложит мир, но его намерения будут совсем не мирными. Но люди, уставшие от разрушений и потерь, пойдут за ним.

5. Влияние России. Как и многие предсказатели, Ёоку в своем видении будущего уделяет особое внимание нашей стране. Именно то, что будет происходить здесь, окажет решающее влияние на судьбы мира. Ведь именно здесь сохраниться оплот противостояния влиянию Антихриста, именно эта территория будет вне его контроля и вокруг нее будут собираться те, кто готов бороться и побеждать зло.