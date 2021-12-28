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Что Алипия Киевская предсказала России

28 декабря 2021ПредсказанияМарианна Басс

Пророчества прозорливой бабушки уже сбываются.

Что Алипия Киевская предсказала России
Фото: womanhappiness.ru

В канун нового года всегда повышается интерес к различным предсказаниям будущего. В мире достаточно большое количество пророков: есть известные, есть не очень.

Кто такая

К тем, кого мало кто знает, относится Алипия Киевская, урожденная Агапия Авдеева. Прозорливая юродивая старица в большей степени известна на Украине, но на ее могилу неподалеку от Флоровского женского монастыря стекаются паломники из разных стран. Долгие годы 30 числа каждого месяца в Киевском монастыре Свято-Покровская пустынь проходят службы памяти старицы. Предположительно, будущая матушка Алипия родилась в 1905 году в маленьком селе в Мордовии. Документов у нее никогда не было, поэтому точной биографии старицы не существует. С детства она отличалась способностью понимать помыслы людей, не задавая вопросы: она их «видела». В возрасте 10 лет Агапия осталась круглой сиротой и вынуждена была начать странствия по стране. Пытаясь найти приют, она побывала во многих храмах и монастырях. Везде замечали необычную девушку с иконой на спине, постоянно перебирающую большую связку ключей вместо четок. Она всегда говорила о себе и других женщинах в мужском роде и постоянно молилась. В начале Отечественной войны Алипия была угнана на принудительные работы в Германию, где пробыла недолго и каким-то чудом смогла вернуться пешком в Киев, где и стала жить при Киево-Печерской лавре. Там же была пострижена в монахини и благословлена на подвиг столпничества: три года прожила в дупле дерева, усердно молясь. Способности к ясновидению были у Алипии всегда, но, выражалась она часто иносказательно или неоднозначно.

Что предсказала

Так, перед Чернобыльской трагедией, по словам очевидцев, старица бродила по Киеву и кричала, что нужно плотно затворять окна и двери, потому что она чувствует, как горит земля. Еще одним важным предсказанием Алипии были слова о предстоящем православном церковном расколе в период правления Филарета, передает Слово+.

Что напророчила России

Старица за свою жизнь сделала несколько предсказаний о России, но они не были известны широкой публике. В монастырских записях есть сведения о том, что Алипия предрекала войну на Кавказе, экономический кризис, с которым наша страна справится и даже Третью мировую войну, которую начнет страна с востока. Учитывая ее иносказательность, точно неизвестно, что она имела ввиду. Несмотря на то, что часть предсказанного уже стало реальной историей, остается надеяться, что насчет мировой войны старица ошиблась.

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