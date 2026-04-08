Что предсказывал Вольф Мессинг о деньгах и кризисах

8 апреля 2026ПредсказанияМарианна Басс

Имя Вольфа Мессинга окутано мифами, легендами и противоречиями.

Он не оставил систематизированного экономического учения, однако в его высказываниях и приписываемых ему пророчествах можно выделить важную линию — отношение к деньгам как к энергии, подверженной циклам кризисов и трансформаций.

Особенно активно в последние годы обсуждаются трактовки его предсказаний, которые связывают с периодом 2026 года и далее. Разберем, что именно приписывают Мессингу в контексте финансов, кризисов и денежной энергии — без политических интерпретаций.

Деньги как энергия, а не как стабильность

Мессинг неоднократно подчеркивал (в воспоминаниях современников), что деньги — это не фиксированная ценность, а поток, зависящий от психологии людей. Согласно эзотерической интерпретации его взглядов, деньги подчиняются тем же законам, что и энергия: они усиливаются вниманием, обесцениваются страхом, разрушаются при массовой панике. Эта идея перекликается с современными представлениями о кризисах как о следствии коллективных эмоций, а не только экономических факторов.

Предсказания о «четвертой силе»: власть над деньгами

В ряде источников, трактующих предсказания Мессинга на 2026 год, упоминается его концепция скрытой финансовой силы. Одна из самых обсуждаемых цитат:

«Те, кто владеет золотом и информацией»

Согласно этим трактовкам, Мессинг говорил о структуре, которая не имеет привязки к конкретной стране, но влияет на мировые процессы через деньги и информационные потоки.

В будущем именно финансовые и информационные ресурсы станут главным инструментом влияния, а кризисы будут формироваться не только экономикой, но и управлением вниманием людей.

Кризис как точка перелома

В ряде публикаций приводится еще одна цитата, связанная с 2026 годом:

«произойдет событие, которое заставит содрогнуться весь мир»

Хотя часто это связывают с глобальными событиями, в финансовом контексте это можно интерпретировать как: резкие изменения рынков, обрушение привычных финансовых моделей, смену источников дохода.

Иллюзия стабильности денег

Одной из ключевых мыслей, приписываемых Мессингу, является идея иллюзорности финансовой стабильности. В эзотерической трактовке его подхода можно выделить следующий принцип: чем сильнее общество верит в «вечную стабильность» денег, тем ближе момент кризиса. Это перекликается с современной экономикой:

финансовые пузыри формируются именно в периоды максимальной уверенности.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиЧто предсказывал Вольф Мессинг о деньгах и кризисахФинансовый гороскоп на 9 апреля 2026 годаЛюбовный гороскоп на 9 апреля 2026 года для каждого знака
Предсказания
Хильдегарда Бингенская о конце старого мира: почему человечество проходит духовный кризис
Хильдегарда Бингенская о конце старого мира: почему человечество проходит духовный кризис
Предсказания
Тамара Глоба рассказала о влиянии февральского солнечного затмения
Тамара Глоба рассказала о влиянии февральского солнечного затмения
