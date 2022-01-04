Три пророчества о русском народе

Предсказатели сходятся в одном — Россия будет великой и сильной духом страной.

Русскому народу то и дело делают предсказания о том, какое будущее его ждет. Некоторые из них уже сбылись, другие — нет, а судьбу третьих нам еще предстоит узнать. В материале вы прочтете о трех пророчествах о главенствующей роли и духовности русского народа.

«Силы ада будут сотрясать Русь»

С этих слов началось пророчество иеромонаха Владимира в начале XI века. Тогда он предрек России страшную судьбу:

«Силы ада будут сотрясать до основ матушку Русь. Но чем сильнее будет бушевать Зло, тем сплоченнее будет народ в своей вере в Господа. А через тысячу лет силы огня небесного повергнут врагов, и затянутся раны русской земли. На развалинах старого мира возродится богатый духом русский народ».

Идут годы, проходят века, и вот уже на исходе та тысяча лет, о которой говорил монах. Посмотрим же, какое будущее нам уготовано.

«Человек усовершенствует природу»

26 мая 1829 года в селе Ключи Тамбовской губернии в родовом имении Павла Гагарина появился на свет внебрачный сын князя. И поскольку в то время внебрачным детям давали фамилию крестного отца, то новорожденный стал Гагариным. Однако уже современникам и потомкам он известен как Николай Федоров, основатель русского космизма. И считается, что именно благодаря ему зародилась беспредельная мысль, которая и вывела Россию в космическое пространство. Эта мысль настолько всех пугала, что даже близкие Николая говорили о том, что пророк опередил свою эпоху.

Кроме этого, Федоров, будучи глубоко верующим человеком, считал, что природа несовершенна, а творения незакончены. Он был убежден, что нельзя делить людей на спасенных, которым уготован путь в Царствие Небесное, и верно проклятых, дорога которым уготована геенну огненную. На основе этого, еще в 22 года, Николая Федоров сформулировал основы своей философии:

«Человек познает и усовершенствует природу. Победит пространство, время и смерть. Своим собственным трудом осуществит Царствие Божье. Причем не только на Земле, но и во всей Вселенной».

Так, Федоров был уверен, что Бог создал человека как сотворца, и поэтому действует через него. И первая заповедь, которую дает Господь – это возделывание Божьего сада, то есть Земли и всей Вселенной. По мнению Федорова, все это должно начаться в России как в стране, наименее испорченной безбожной цивилизацией. И почти через 100 лет после этого Россия стала первой страной, которая вышла в космос.

Что же касается разделения на спасенных и вечно проклятых, то Федоров верил, что оно свершится, если человечестве не повзрослеет и не образумится.

«Русский народ избран свыше»

Армянская предсказательница Аида Тер-Карапетян в 2009 году сказала, что именно России дано стать мощной и лидирующей державой:

«Именно русские определят те законы, которые принесут мир всему человечеству. Господь решил собрать воедино когда-то разделенные людским своеволием земли. ХХI век будет веком обновления».

По мнению Аиды, Россия сыграет главную роль в будущем всего мира. Но почему же именно Россия? Вот, что об этом говорит предсказательница:

«Русский народ избран свыше как дружелюбный и помогающий другим, как защитник малых народов, и поэтому у него должен быть сильный прогресс. Если в недавнем прошлом Америка могла диктовать свою волю всему миру, то в третьем тысячелетии ситуация изменилась. Определяющей силой станет Россия».

Что же касается точки, в которой мы сейчас находимся, то Тер-Карапетян считает, что сегодня все искажения происходят от человеческого своеволия.

На первый взгляд, все три упомянутых пророчества кажутся такими разными. Но все сходятся в одном — Россия будет великой и сильной духом страной.