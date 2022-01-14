Политический прогноз для всего мира

Что же предсказал миру и России знаменитый ясновидящий?

Предсказания ясновидящего, который скрывается под именем Дмитрий Иванов, уже много лет шокируют пользователей Сети. И пусть некоторые его прогнозы сначала вызывают недоумение, но позже многие из них имеют свойство сбываться с удивительной точностью. Какая же политическая обстановка в странах ждет нас в ближайшем будущем по мнению Дмитрия Иванова?

Азербайджан

По словам ясновидящего, в ближайшие несколько десятилетий эта страна больше не будет воевать. Более того, Азербайджан войдет в состав России и стабилизирует свою экономику и качество жизни населения. Однако Дмитрий Иванов отмечает, что не стоит этого ожидать в ближайшие пять лет.

Белоруссия

Александр Лукашенко все же покинет пост президента, однако это будет либо добровольная отставка, либо по причине проблем со здоровьем. А жизнь белорусов наладится лишь тогда, когда страна войдет в состав России.

Германия

В ближайшие два года политическая дестабилизация и экономический кризис приведут немцев к ощутимому спаду качество жизни, практически у бедности. Но вместо того, чтобы запастись продуктами питания и всем необходимым, жители Германии будут ждать и надеяться, что вскоре ситуация в стране наладится. По словам Иванова, Германия, в отличие от других стран Европы, будет приходит в упадок медленно, но уже неотвратимо.

Молдавия

Дмитрий Иванов уверяет, что в далекой перспективе страна все же войдет в состав России. А что же касается нынешнего положения, то из-за настоящего правительства ситуация складывается плачевно, и так будет продолжаться еще долгое время. Экстрасенс сделал вывод, что все хорошо будет только у тех стран, которые тесно дружат с Россией.

Украина и ЛДНР

В ближайшем будущем, по словам Иванова, на территории ЛДНР будут жить лучше, чем в Украине. Что же касается военных действий, то вскоре в дело вступит НАТО. И вот когда войска Украины и НАТО вновь пойдут к Донецку, тогда и начнется полномасштабная война России против НАТО на Украине. И, как заверяет ясновидящий, в этой войне победит Россия.

«Никакие мирные переговоры ни к чему не приведут. Всё будет решать оружие»,— заявил Иванов.

Россия

По словам Дмитрия, 2022 год станет началом кардинальных экономических перемен. Он также отмечает, что у большинства россиян не улучшатся сразу условия жизни, но вера в бога и в свои силы помогут им отстоять свое будущее в России. Кроме этого, предсказания Дмитрия Иванова на 2022 год не дают надежды на то, что российско-американского конфликта можно будет избежать:

«Соединенные Штаты активизировали агрессивные действия против Российской Федерации в формате гибридной войны, стремясь устранить В.В. Путина руками внутренней оппозиции. Ситуация с каждым годом действительно обостряется».

Иванов также отметил, что в 2022 году будет возрастать роль России в Азии и Востоке.