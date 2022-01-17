Россия встанет с колен: предсказания религиозного мистика

Чего же ждать от будущего России и всему человечеству?

О русском пророке, религиозном мистике, философе, поэте и писателе XX века Данииле Андрееве довольно мало кто знает. Но те, кто читал пророческую книгу «Роза мира», понимает его невероятный прорицательский талант. Он предвидел будущее целой эпохи, разглядел все космические силы, стоящие за всеми событиями, которые происходили и продолжают происходить в мире. Давайте вспомним несколько предсказаний Даниила Андреева.

Немного об Андрееве

Однажды Даниил зашел в небольшую церковь, где в то время читали акафист Серафиму Саровскому. Он никогда не любил коленопреклонные молитвы, поскольку считал эту позу рабской, но в тот самый момент неведомая сила заставила его встать на колени, и слезы хлынули из глаз. И на протяжении всего года он посещал это место каждый понедельник, чтобы вновь почувствовать и пережить это удивительное состояние присутствия святого.

А тяжелые годы Великой Отечественной войны стали для него одними из самых счастливых в жизни. Все потому, что к Даниилу в видениях являлись многие православные святые и разговаривали с ним. Это могло происходить как в ночных сновидениях, так и днем. У Андреева не было никаких сомнений в реальности происходящего, он ощущал святых всем своим естеством.

«Роза мира»

Свое величайшее творение «Роза мира» Андреев написал, когда находился в тюрьме. Он передал рукопись своей супруге. Удивителен тот факт, что ей удалось вынести ее за пределы тюрьмы, хотя многие уверяли, что сделать это было просто невозможно.

Так, в «Розе Мира» Даниил Андреев предсказал, что рано или поздно появится новая религия, которая, по его словам, будет почитать и признавать все ныне существующие. Она станет единой и начнется возрождение духовности общества. Все это он представляет в образе огромного цветка, где каждый лепесток относится к определенной религий, и все они соединяются в один цветок — в розу духовности человеческой цивилизации.

Андреев также уверен, что появится новая международная организация, которая будет представлять собой духовный центр мира. Там не будет политиков, она будет состоять из настоящих мудрецов, духовных учителей и святых. Их целью станет защита интересов всего человечества.

Затем сначала Россию, а потом и весь мир ждет новая общественная формация. Благодаря этому не будет бедности, эксплуатации, общество станет гармоничным и справедливым и человек сможет пользоваться всеми материальными благами. На первое место выйдут не власть и деньги, как это происходит сейчас, а человек с его так называемым божественным потенциалом. Таким образом, по мнению Андреева, вся планета превратится в цветущий сад.

Конкретных дат пророк не называл, но, как предсказывают другие ясновидящие, время процветания придет после кризиса, в котором общество находится сейчас. Но стоит отметить, что, по их мнению, изменения уже начались.