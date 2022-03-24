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Астролог раскрыл страшное будущее США

24 марта 2022ПредсказанияМарианна Басс

Чтобы лучше понимать, какая судьба ждет Россию, необходимо видеть полную картину происходящего. А для этого нужно интересоваться будущим не только своей страны, но и других.

Астролог раскрыл страшное будущее США
Фото: proprikol.ru

Ведический астролог Алакх Ниранжан рассказал, что ждет США в 2022-2023 годах.

Расположение планет

Самое большое влияние на любые исторические события оказывают две планеты — Сатурн и Юпитер. Их цикл составляет 60 и 12 лет соответственно, а это означает, что сейчас они находятся точно в таком положении, как и в 1962-1963 годах. В тот период появился новый штамм холеры, мир находился на грани войны на фоне Карибского кризиса, из Турции были убраны американские ракеты, а из Кубы — советские. В те же годы был убит Кеннеди, а также произошел раскол между СССР и Китаем и еще многое-многое другое.

Какое будущее ждет США

Сейчас, по словам астролога, идет острая фаза между Россией и США, которая завершится до конца апреля. Во второй половине года начнется более благоприятный период для всего мира – будут вновь запущены крупные проекты, которые были приостановлены по ряду причин, а также стоит ожидать разрешение экономического кризиса, завершение пандемии коронавируса.

Однако, как отмечает Ниранжан, все же к концу года между США и Китаем возникнет конфликт, который будет иметь продолжение в 2023 году. Кроме этого, на данном этапе США находится в периоде, который характеризует грубостью и тщеславием. И спустя некоторое время все это приведет к потере их имиджа. Также внутри страны начнутся серьезные проблемы с экономикой, на фоне происходящего у населения появятся страхи.

Чтобы спасти экономику, правительство США примет решение на время отгородиться от всего мира. Это приведет к тому, что многие американские предприятия, которые сейчас разбросаны по всему миру, начнут возвращаться на территорию своей страны.

Такие планеты, как Сатурн и Марс сейчас, обретают максимальную силу, по словам астролога, также могут наблюдаться тектонические сдвиги и даже природные катаклизмы на территории штатов. Однако все это не приведет к каким-либо глобальным изменениям.

В 2022 году также, вероятнее всего, будет ослабевать финансовая система Америки, инфляция будет продолжаться. Астролог отмечает, что можно ожидать реорганизацию политической системы, новое выборное законодательство и даже подготовку к переходу на цифровой доллар.

Кроме этого, во второй половине ожидаются очередные выборы президента США. И, несмотря на новое законодательство, победа будет за республиканцами, если при этом рассматривать кандидатуры Джо Байдена и Дональда Трампа.

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