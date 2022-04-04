Что ждет Россию в 2025 году

За эти три года мир перевернет, и Россия вместе с ним.

Когда астрологи говорят о будущем России, часто упоминают 2025 год – как год переломный, в течение которого должны случиться судьбоносные для России события.

Число 25 содержит в число 7 (2+5), а 7 Аркан Таро «Колесница» – это в том числе и число победы. Неудивительно, что от этой даты мы ожидаем хороших новостей.

Что говорили известные прорицатели

Мишель Нострадамус: к 2025 году Россия может завершить все важные социальные и экономические реформы и наступит: «то, что будет, никогда не было таким прекрасным второй век Сатурна — Золотой Век .»

Ванга: точных дат предсказаний болгарская ясновидящая не оставила, но вот какое пророчество предположительно относится к первой половине 20-х годов: «Спасется Русь — спасутся с нею и народы Земли. Нет силы, которая смогла бы сломить Россию. Она будет развиваться, расти и крепнуть».

Парацельс также говорил о восстановлении страны, тогда еще известной как Московия: « .мощный великий расцвет с великим множеством всевозможных благ, который наступит уже в начале XXI-го столетия ». 2025 год как раз укладывается в эти временные рамки.

Упоминания о возрождении России встречается и у других пророков. Но практически каждый из них упоминает и о череде испытаний, которые придется пройти этой земле для достижения возрождения и, прежде всего, это испытания веры.

Что говорит нумерология

Если же мы снова обратимся к цифрам, то будущее выглядит так:

2022 год – год «Дурака» – череда неосмотрительных поступков, дезинформации, провокаций, недальновидных решений. Пройти его можно лишь сохраняя трезвую голову и крепкую волю, отказавшись поддаваться эмоциям.

2023 год – год «Верховного Жреца» – небывалый подъем духовности, интерес к духовной сфере жизни, появление нового учителя, который поведет за собой людей.

2024 год – год «Выбора» – придется чем-то жертвовать, чтобы идти дальше. Придется отказываться от «сидения на двух стульях», возможно, от привычного комфорта, возможно, от связей и от старых ценностей.

И тот, кто достойно справится со всеми этими испытаниями, смело и открыто встретит год 2025 – в роли победителя, перед которым открываются любые ворота.

Выбор, конечно же, за каждым из нас – но будущее выглядит достаточно интересным, чтобы быть ему свидетелем!