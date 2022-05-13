Астролог рассказала, когда придут голод и катастрофы

Уже в 2022 году мы можем столкнуться с необратимыми проблемами.

2022 год довольно часто упоминается, как год переломный, несущий в себе кризисы и катастрофы. Впрочем, некоторые предсказания не имеют точной датировки и касаются просто первой половины 20-х годов, а то и всего десятилетия.

И, тем не менее, если мы обратимся к пророчествам Нострадамуса, то мы увидим, что на 2022 год он предсказывал несколько катастрофических событий.

Падение астероида

Вернее, оригинал пророчества звучал так: «Вижу огонь, падающий с неба» — речь может идти и об извержении вулкана, и о лесном пожаре, но, большинство толкователей склоняются к мысли о падении метеорита на землю.

Катастрофы

«Черное море закипит, а рыба в нем сварится заживо». Если допустить, что астероид все-таки упадет на землю, то это не выглядит такой уж невероятной выдумкой. Кроме того, Нострадамус говорит о некоем «новом мудром разуме», по описанию сильно похожим на искусственный интеллект, который готовится захватить человечество.

Голод

Нострадамус предрек голод, который наступит из-за инфляции, которая вызовет подорожание пшеницы, воска и меда. Здесь конечно, нужно сделать поправку на то, что прорицатель мог интерпретировать происходящее из реалий того времени, в котором жил. Хотя по поводу пшеницы пророчество это вполне может стать реальностью в уже ближайшие месяцы – для стран Африки и Ближнего Востока. Эксперты из ООН оценивают возможные потери – по самым оптимистичным прогнозам с голодом столкнется 47 миллионов человек, проживающих в этих регионах, а по более смелым прогнозам – целых 100 миллионов. Кроме того, ряд европейских стран уже признают и рост инфляции, и возможный дефицит продуктов, а президент Франции в середине марта заявил о возможности введения продуктовых чеков.

Интересно, что о голоде, а также о засухе и дефиците питьевой воды говорила и Ванга. По ее мнению, больше всего пострадает Индия, а «люди всего мира будут мучиться от жажды». По всей видимости, нас ожидает засушливое жаркое лето, и, скорее всего, лесные пожары, что звучит в унисон с видением Нострадамуса.