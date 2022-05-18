Что знаменитые пророки говорили о женщине, которая спасет мир

Сразу несколько провидцев говорили о великой женщине, которая придет на землю.

Существуют многочисленные пророчества о наступлении нового времени, эпохи, возможностей, а также прихода нового Миссии. А что если тот, кого ждут, не мужчина, а женщина? Посмотрим, что про это говорили древние и современные пророки.

Иоганн Иерусалимский

Иоганн Иерусалимский, монах, один из основателей ордена тамплиеров почти тысячу лет назад говорил о «Матери третьего тысячелетия», которая появится после наступления тяжелой эпохи падения нравов и бездуховности. Она покажет пример настоящей материнской любви и исцелит души, из мира исчезнут бедность и несчастья.

Иоанн Златоуст

Ему вторит и Иоанн Златоуст. Он также говорит про погрязший во тьме и грехе мир, в котором появляется «Жена, окутанная Солнцем, и попирающая Луну». Ее голова будет увенчана короной из 12 звезд, и она спасет человечество.

Нострадамус

Нострадамус в своих катренах упоминает: «Скрытно прибудет Надежду Несущий, Дама изложит Закон Вездесущий », « .Терпеть и прощать — на судьбу повлияет, Безвестная Дама народ удивляет». Похоже, здесь тоже идет речь о женщине, которая будет проводником знаний и закона в мир, после принятия которых наступит радость и счастье.

Ванга

Ванга говорит о «хрупкой женщине», которая поведет за собой русский народ к спасению. По мнению Ванги, эта Женщина будет являться людям во сне и пробуждать их, вступив с ней в контакт, люди будут осознавать суть происходящих вещей и свое предназначения, встанут на путь просветления.

Вера Лион

Ясновидящая Вера Лион из Казахстана говорит так: «Мир спасет очень красивая женщина». Во лбу у нее «горит звезда» (возможно, речь идет об открытом третьем глазе). С ее приходом исчезнет голод и наступит мир и благополучие на всей планете.

Судя по описанию загадочной спасительницы мира, она вполне может быть представительницей внеземных цивилизаций, это бы объяснило и звезды в короне, и возможности по исцелению человечества и способности к управлению. Интересно то, что ее появление или начало проявления ее влияния многие связывают именно с Россией – а значит, мы будем первыми, кто встретиться с этой загадочной незнакомкой.