Какую катастрофу предсказала «вторая Ванга»

В ближайшее время человечество ждет непростое время.

Ясновидящую Славу Севрюкову в Болгарии считают второй Вангой, а сама знаменитая провидица в свое время признала ее сестрой. Однако в отличие Ванги, которая никогда не называла конкретных дат событий будущего, Слава давала более точные сроки исполнения своих предсказаний. Так, на 2022-2025 годы Севрюкова напророчила глобальную катастрофу.

По словам провидицы, в этот период ось вращения Земли сместится, что повлечет за собой природные катаклизмы, и спасение можно будет найти лишь на возвышенности.

«Огромная длиннохвостая комета летит к Земному шару. Приближается. Ее зловещее веерообразное тело, раскинувшееся в пространстве, растет, растет... Она увеличивается на горизонте. Она заполняет небо все больше и больше. Страшно... Происходит жуткое столкновение... Но нет... Она распухает, как волосы... Невиданное явление. Гравитация огромного космического объекта сотрясает планету. Если бы она была звездой, она бы взорвала ее и испарила. Это не является обычной звездой »,— предсказывала Севрюкова.

Ее последователи предположили, что в этом пророчестве речь идет о нейтронной звезде класса георотатор Тифон – Медуза Горгона, с которой Землю ждет столкновение. Известно, что она в восемь раз тяжелее нашей планеты и была близка к Земле еще в 1500 году до нашей эры. После столкновения звезды с планетой начнут происходить разрушительные землетрясения, цунами, извержения вулканов и многие другие катастрофы.

Стоит отметить, что подобное предсказание уже делали многие коллеги Славы Севрюковой, в том числе и французский прорицатель Нострадамус. По словам ученого, человечество ждет природное знамение, после которого и начнутся катастрофы. Все астрологи, экстрасенсы и другие специалисты в этой области сходятся в том, что знамение будет иметь космическое происхождени