Главные предсказания России: что сбылось и что сбудется

О будущем России было сделано множество предсказаний.

Некоторые из них уже сбылись, а другие все еще ждут своего часа. Какое же будущее ждет Россию, по мнению известных прорицателей? И какие события уже сбылись в точности с предсказанным?

Нострадамус

Известно, что Нострадамусу удалось предсказать несколько событий времен царствования Ивана Грозного, а также церковного раскола XVII века. Некоторые исследователи также утверждают, что он знал о начале Второй мировой войны, эти события Нострадамус описал в 80-м катрене:

«У большой реки большой ров, выброшена земля,

На пятнадцать частей разделено водой,

Город взят, огонь, кровь, крики, битва,

Большая часть населения в стычке».

«На пятнадцать частей разделено водой» — в 1940 году немецкие войска прорвали линию обороны Мажино в 15-ти местах.

Авель

Монах-провидец по имени Авель жил во время царствования Екатерины II. За пророчество о смерти императрицы Авеля заключили в Шлиссельбургскую крепость. В итоге, Екатерина II умерла в точном соответствии с пророчеством. Позже Авель был амнистирован Павлом I для того, чтобы старец сделал и для него прогнозы. И практически все его слова вновь воплотились в жизнь.

Через некоторое время Александр I отсылает монаха в Соловецкий монастырь, без права покидать стены обители. В этом месте он пишет книгу, в которой предсказывает взятие Москвы Наполеоном в 1812 году и сожжение города. И после того, как это предсказания сбылось Александр I приказывает отпустить Авеля, дать ему паспорт во все российские города и монастыри, а также снабдить деньгами и одеждой. И тогда старец отправился в путешествие по святым местам.

Эдгар Кейси

Известный на весь мир Эдгар Кейси предсказал обе мировые войны, возвышение Китая, находки Кумранских свитков, и многое другое. Более того, он даже запланировал свою реинкарнацию на 2100 год.

Говоря о России, пророк считал, что стране уготована великая миссия:

«Из России придет надежда для мира; но не от коммунизма или большевизма, нет, а из свободной России. Каждый человек тогда будет жить для своего собрата».

Он также утверждал, что Россия станет новым центром мира. Кейси говорил, что из России снова прибудет надежда для мира:

«Ведомая чем? Дружбой с народом, на деньгах которого написано: «В Бога мы верим».

Это предсказание Кейси все еще ждет своего часа. Ряд исследователей убеждены, что время для него придет уже совсем скоро.