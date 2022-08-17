Что известный нумеролог предсказала странам Евросоюза

Джули По является одним из самых известных нумерологов современности.

В недавнем своем прогнозе она рассказала, что внутри Евросоюза наблюдается острый конфликт, который будет продолжаться вплоть до конца 2022 года. Также Джули отметила, что экономика ряда сильнейших стран Европы начнет падать, а второстепенные государства, наоборот, во весь голос заявят о себе. Нумеролог сделала и отдельные предсказания для стран Евросоюза. Так, какое же будущее их ждет?

Говоря о Франции, Джули По заявила, что вскоре страну ждет глобальная трансформация. Однако до третьего октября 2024 года ничего серьезного не произойдет. Осенью же начнутся серьезные политические перемены в стране.

А вот Германия, по ее словам, вплоть до 2025 года будет находиться в положительном периоде. На данном этапе страна сможет сохранить свою экономическую стабильность, однако внутренние разногласия будут нарастать раз за разом.

Италия же сейчас находится в крайне негативном периоде. По мнению Джули По, даже не исключен вариант того, что на территории страны в ближайшее время начнет формироваться новое государство. Кроме этого, совсем скоро раскроется информация о глобальных хищениях со стороны правящей элиты. Все это приведет к беспорядкам и безработице.

А расцвет Польши только начался. Джули По отметила, что он будет продолжаться до 2028 года. То же касается и Эстонии. Совсем скоро страна начнет активно и быстро развивать свою экономику. Болгария также начнет свой путь избавления от всего отрицательного и движение в сторону обеспеченного будущего. А вот негативный период в Греции будет наблюдаться еще очень долго. По мнению нумеролога, он может продлиться вплоть до 24 марта 2042 года.