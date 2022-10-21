Пророк появится неожиданно: что Мессинг предсказал 2023 году

Вольфу Мессингу не раз удавалось с невероятной точностью предугадывать события будущего.

И среди его пророчеств можно найти то, где он говорил о событиях, которые произойдут в 2023 году. Какое же ближайшее будущее ждет Россию и весь мир?

Говоря о России, экстрасенс предсказал резкую смену власти в 2023 году. По словам Мессинга, новая глава государства сможет внести глобальные изменения в жизни россиян.

Кроме этого, в 2023 году ожидается ухудшение экономического положения во всех странах мира. В первую очередь, Мессинг связал это с эпидемией. Одними из первых в проблемах погрязнут страны Европы. Дело в том, что уже совсем скоро европейские страны поймут, что они находятся в сильной зависимости друг от друга, не имея при этом экономического преимущества.

Пророк не раз говорил и о грядущем крахе США, который произойдет из-за экономических проблем и распрей между народом и правительством. В 2023 году страны-союзники Америки почувствуют, насколько государство ослабло и изменят свою позицию в отношении США.

Также Мессинг утверждал, что в 2023 году мир увидит появление ранее неизвестного пророка, чьи предсказания будут иметь сильное влияние на политику. Кроме этого, им будет создано учение, которое в дальнейшем сплотит людей по всему миру.