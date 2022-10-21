Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскопМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именин
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Пророк появится неожиданно: что Мессинг предсказал 2023 году

21 октября 2022ПредсказанияМарианна Басс

Вольфу Мессингу не раз удавалось с невероятной точностью предугадывать события будущего.

Пророк появится неожиданно: что Мессинг предсказал 2023 году
Фото: mobillegends.net

И среди его пророчеств можно найти то, где он говорил о событиях, которые произойдут в 2023 году. Какое же ближайшее будущее ждет Россию и весь мир?

Говоря о России, экстрасенс предсказал резкую смену власти в 2023 году. По словам Мессинга, новая глава государства сможет внести глобальные изменения в жизни россиян.

Кроме этого, в 2023 году ожидается ухудшение экономического положения во всех странах мира. В первую очередь, Мессинг связал это с эпидемией. Одними из первых в проблемах погрязнут страны Европы. Дело в том, что уже совсем скоро европейские страны поймут, что они находятся в сильной зависимости друг от друга, не имея при этом экономического преимущества.

Пророк не раз говорил и о грядущем крахе США, который произойдет из-за экономических проблем и распрей между народом и правительством. В 2023 году страны-союзники Америки почувствуют, насколько государство ослабло и изменят свою позицию в отношении США.

Также Мессинг утверждал, что в 2023 году мир увидит появление ранее неизвестного пророка, чьи предсказания будут иметь сильное влияние на политику. Кроме этого, им будет создано учение, которое в дальнейшем сплотит людей по всему миру.

Рамблер: последние новостиЧто можно и что нельзя делать в солнечное затмение 25 октябряТоп-5 самых бесстыжих знаков зодиакаПророк появится неожиданно: что Мессинг предсказал 2023 году
Нравится 4
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Предсказания
Крах Америки: что Эдгар Кейси предсказал США
Нравится 7
Крах Америки: что Эдгар Кейси предсказал США
Предсказания
Крах неизбежен: что ждет страны Европы в ближайшем будущем
Нравится 1
Крах неизбежен: что ждет страны Европы в ближайшем будущем
[object Object][object Object]