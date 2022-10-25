Что россиянам предсказали победители «Битвы экстрасенсов»
Александр и Олег Шепс — известные экстрасенсы, которые побеждали в шоу “Битва экстрасенсов” в разных сезонах.
Они — родные братья с выдающимися способностями, которые сумели влюбить в себя многих телезрителей. Теперь они делают предсказания о том, что может произойти в России в будущем.
Так, Александр Шепс высказался об экономической составляющей. Он предсказал, что в этой сфере в России будет достаточно трудно. Также экстрасенс отметил, что россияне начнут сомневаться в своей финансовой грамотности и в способах заработка. Однако он посоветовал не поддаваться этим сомнениям и экстренно ничего не менять.
Олег Шепс не согласился со своим братом. Он заявил, что в ближайшие два года в российской экономике все будет стабильно, а о том, что будет дальше, он пока сказать не может.
В своем предсказании медиум сделал акцент на экологии и здоровье россиян. Он отметил, что многие люди перестали следить за своим здоровьем как физическим, так и моральным. Чтобы меньше болеть, он предложил заняться россиянам духовным развитием.
Шепс-младший также призвал заботиться об экологии, чтобы не погубить последующие поколения. Людям, которые сознательно это отвергают, он посоветовал подумать о своих детях, внуках и правнуках, которым скоро станет нечем дышать. Таким образом, проблему сохранения экологии он считает одной из главных в современном мире.