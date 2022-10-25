Что россиянам предсказали победители «Битвы экстрасенсов»

Александр и Олег Шепс — известные экстрасенсы, которые побеждали в шоу “Битва экстрасенсов” в разных сезонах.

Они — родные братья с выдающимися способностями, которые сумели влюбить в себя многих телезрителей. Теперь они делают предсказания о том, что может произойти в России в будущем.

Так, Александр Шепс высказался об экономической составляющей. Он предсказал, что в этой сфере в России будет достаточно трудно. Также экстрасенс отметил, что россияне начнут сомневаться в своей финансовой грамотности и в способах заработка. Однако он посоветовал не поддаваться этим сомнениям и экстренно ничего не менять.

В будущем с финансами у большинства россиян все будет не так радужно, но рано или поздно ситуация стабилизируется. После того, как будет небольшой период стагнации, Шепс предсказывает колоссальный рост. В связи с этим уровень благосостояния россиян будет расти. Однако нужно переждать времена упадка, чтобы потом случился подъем.

Олег Шепс не согласился со своим братом. Он заявил, что в ближайшие два года в российской экономике все будет стабильно, а о том, что будет дальше, он пока сказать не может.

В своем предсказании медиум сделал акцент на экологии и здоровье россиян. Он отметил, что многие люди перестали следить за своим здоровьем как физическим, так и моральным. Чтобы меньше болеть, он предложил заняться россиянам духовным развитием.

Шепс-младший также призвал заботиться об экологии, чтобы не погубить последующие поколения. Людям, которые сознательно это отвергают, он посоветовал подумать о своих детях, внуках и правнуках, которым скоро станет нечем дышать. Таким образом, проблему сохранения экологии он считает одной из главных в современном мире.