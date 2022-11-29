Начинается глобальная перестройка: астролог Светлана Драган рассказала, что ждет Россию

О будущем Росси говорили многие предсказатели, среди которых Эдгар Кейси, Ванга, Парацельс, Нострадамус и другие.

И некоторое время назад популярный российский астролог Светлана Драган также рассказала, какое ближайшее будущее ждет страну.

По словам Драган, в скором времени Россия станет неким объединяющим звеном, который даст всем импульс к совершенно новым возможностям. Страну ожидают серьезные политические и экономические трансформации. Как отмечает астролог, соединение планет, задавших цикл глобальных перемен, которые мы сейчас переживаем, произошло еще в начале 2020 года:

«Соединились такие планеты, которые несут кардинальные перемены, радикальные, и ничего из старого уже не может остаться физически. Был дан старт. Потом соединились Сатурн и Юпитер, которые, как правило, задают новый экономический ритм. Но поскольку мы сейчас находимся в кратковременном разрушительном режиме, нужно понимать, что это наша взлетная полоса. Не нужно думать, что мы находимся в какому-то аду, это для каждого свой шанс».

Также астролог уверена, что стремительный рост экономики произойдет прямо вслед за большими прорывами в науке. И все, что происходит в России сейчас – не случайно, именно такой был замысел у Высших сил.

С 2023 года по 2025, по словам Драган, будет происходить турбулентная история. А уже в 2026 году россияне войдут в зону создания определенного баланса, позитивного и созидательного плана:

«Начинается глобальная перестройка. Мы входим в некий космический контекст и приближаемся к новому времени. Но корабль, на котором мы фигурально находимся, большой. Повернуть мгновенно он не сможет. Поэтому и придется немного подождать, через три года все изменится в лучшую сторону».