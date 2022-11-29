Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскопМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именин
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Начинается глобальная перестройка: астролог Светлана Драган рассказала, что ждет Россию

29 ноября 2022ПредсказанияМарианна Басс

О будущем Росси говорили многие предсказатели, среди которых Эдгар Кейси, Ванга, Парацельс, Нострадамус и другие.

Начинается глобальная перестройка: астролог Светлана Драган рассказала, что ждет Россию
Фото: rbc.ru

И некоторое время назад популярный российский астролог Светлана Драган также рассказала, какое ближайшее будущее ждет страну.

По словам Драган, в скором времени Россия станет неким объединяющим звеном, который даст всем импульс к совершенно новым возможностям. Страну ожидают серьезные политические и экономические трансформации. Как отмечает астролог, соединение планет, задавших цикл глобальных перемен, которые мы сейчас переживаем, произошло еще в начале 2020 года:

«Соединились такие планеты, которые несут кардинальные перемены, радикальные, и ничего из старого уже не может остаться физически. Был дан старт. Потом соединились Сатурн и Юпитер, которые, как правило, задают новый экономический ритм. Но поскольку мы сейчас находимся в кратковременном разрушительном режиме, нужно понимать, что это наша взлетная полоса. Не нужно думать, что мы находимся в какому-то аду, это для каждого свой шанс».

Также астролог уверена, что стремительный рост экономики произойдет прямо вслед за большими прорывами в науке. И все, что происходит в России сейчас – не случайно, именно такой был замысел у Высших сил.

С 2023 года по 2025, по словам Драган, будет происходить турбулентная история. А уже в 2026 году россияне войдут в зону создания определенного баланса, позитивного и созидательного плана:

«Начинается глобальная перестройка. Мы входим в некий космический контекст и приближаемся к новому времени. Но корабль, на котором мы фигурально находимся, большой. Повернуть мгновенно он не сможет. Поэтому и придется немного подождать, через три года все изменится в лучшую сторону».
Рамблер: последние новостиЭнергетические аспекты 2023 года Черного Кролика. Часть 2Начинается глобальная перестройка: астролог Светлана Драган рассказала, что ждет РоссиюГороскоп на 30 ноября 2022 года — Рамблер/гороскопы
Нравится 1
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Предсказания
Какие предсказания Нострадамуса связаны с Россией
Нравится 1
Какие предсказания Нострадамуса связаны с Россией
Предсказания
Известный астролог назвала важную для России дату в 2023 году
Нравится 1
Известный астролог назвала важную для России дату в 2023 году
Народные приметы
Приметы на 30 ноября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Приметы на 30 ноября 2022 года: что нельзя делать в этот день
Гороскопы
Не помешает осторожность — гороскоп на 30 ноября
Не помешает осторожность — гороскоп на 30 ноября
Гороскопы
Продумываем каждый шаг — любовный гороскоп на 30 ноября
Продумываем каждый шаг — любовный гороскоп на 30 ноября
Гороскопы
Самооценка поможет заработать — финансовый гороскоп на 30 ноября
Самооценка поможет заработать — финансовый гороскоп на 30 ноября
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Восточный гороскоп
Энергетические аспекты 2023 года Черного Кролика. Часть 2
Энергетические аспекты 2023 года Черного Кролика. Часть 2
Гадания
Как понять, что в вашем роду были ведьмы
Как понять, что в вашем роду были ведьмы
Гадания
Гадание на свече: трактовка образов
Гадание на свече: трактовка образов
Зодиак
Самые непривлекательные мужчины по знаку зодиака
Самые непривлекательные мужчины по знаку зодиака
[object Object][object Object]