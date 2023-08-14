Известные предсказания Нострадамуса, которые еще не сбылись

Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, - один из самых известных пророков.

Несмотря на то, что он жил в XVI веке, его предсказания до сих пор перепечатывают СМИ и ищут в них признаки будущих событий. Сейчас большинство его предсказаний помечены как сбывшиеся, но есть и те, над которыми человечество до сих пор ломает голову.

Природные катастрофы

Нострадамус в своей книге писал о том, что глобальные катастрофы неизбежны. Некоторые уверены, что он имел в виду глобальное потепление, из-за которого в мире станет меньше питьевой воды и еды. Он предрекал повышение уровня моря, землетрясения, наводнения и засухи. По его словам, все это произойдет из-за влияния человека на природу.

«Из-за солнечного тепла на море рыба будет наполовину приготовлена, а жители придут разделывать ее», - писал он.

Космические угрозы

Нострадамус верил, что человечество серьезно пострадает от космической угрозы. В одном из катренов он написал о том, что на Землю надвигается огненный шар, который принесет проблемы. До сих пор это четверостишье не могут расшифровать. Одни эксперты уверяют, что пророк говорил об астероиде, другие уверяют: он имел в виду инопланетное вторжение.

Переселение на новые земли

Согласно предсказанию, после катаклизмов и войн люди начнут переселяться в более уединенные места. На месте бывших небольших городов начнут вырастать мегаполисы, они будут приспосабливаться к новой жизни в новых условиях. Поэтому тем, кто сейчас живот в деревнях, придется очень несладко, а вместо крупных городов будут стоять пустыни.

По словам Нострадамуса, переселение ухудшит обстановку в мире, так как люди будут конфликтовать не только из-за ресурсов, но из-за территории. Поэтому не исключено появление новых проблем.

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