Индийская ясновидящая: многие страны не выживут

Знаменитая индийская ясновидящая Арчена в своих предсказаниях не раз говорила о том, что мир трансформируется и жизни многих людей находятся под угрозой.

Большинство трагедий, по словам провидицы, связаны с экологическими катастрофами. Во многих уголках планеты случаются наводнения, и с каждым годом они будут происходить все чаще. Некоторые страны, которые находятся на побережье, могут полностью оказаться под водой. Арчена уверена, что такая участь настигнет Индонезию, Японию, Скандинавию, восточное побережье Северной Америки и часть Великобритании.

Люди будут пытаться скрыться от природных катаклизмов в других странах. Однако это приведет к новым катастрофам. Возникнут проблемы голода и чистой воды, территории начнут разрушать мигранты. Но хуже всего, что главной чертой многих народов станет ненависть. Перед главами государств будет стоять задача остановить происходящее вокруг безумие и помочь людям научиться жить в мире в такое сложное время.

Провидица утверждает, что в течение ближайших сорока лет экологические катастрофы будут только усиливаться. И чтобы пережить грядущие перемены, ясновидящая Арчена советует найти в себе силы и расти духовно. Ведь только так люди смогут сделать мир вокруг себя лучше.

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