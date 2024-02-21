«Станет центром мира»: индийский мальчик – о Сибири

Юный индийский астролог Абигья Ананд не раз с невероятной точностью предсказывал события будущего.

Свои прогнозы мальчик делает, основываясь на положении небесных тел. И совсем недавно Ананд сделал новое предсказание для всего человечества.

Астролог уверен, что в скором времени Китай и Индия займут лидирующие позиции и станут двигателями будущего прогресса. По словам Абигьи Ананда, Китай уже давно перешел из категории страны второго мира на первый план. Индия также не стоит на месте и идет вперед по многим показателям, в том числе политическим и экономическим.

А тяжелее всего, как предсказывает индийский мальчик, придется жителям европейских стран. Во многие государства придет бедность, поскольку все финансы и власть переберутся в более перспективные регионы.

Россию же, заверяет астролог, ждет подъем и процветание. Сейчас многие люди страдают из-за проблем с экологией и недостатка еды, однако в нашей стране достаточно крепкая продовольственная безопасность. Пройдет время и люди со всех уголков земного шара будут приезжать в Россию в поисках качественной и доступной пищи.

Особое внимание мальчик уделил Сибири. По его словам, этот регион вскоре достигнет небывалого расцвета во многих сферах. Более того, Сибирь станет своего рода «центром мира», одним из самых стабильных и спокойных мест на всей планете. Однако индийский астролог Абигья Ананд предупредил, что в 2024 году в этом регионе могут произойти природные бедствия.

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