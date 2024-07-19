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Зло может победить: пророчество Сидика Афгана на 2024 год

19 июля 2024ПредсказанияМарианна Басс

Сидик Афган, известный математик и пророк, сделал тревожное предсказание на 2024 год: «‎Зло может победить».

Зло может победить: пророчество Сидика Афгана на 2024 год
Фото: lifehack365.ru

В этом случае он утверждает, что его математические модели указывают на возможное усиление негативных сил в ближайшем будущем.

« Математика — это язык вселенной. Когда числа складываются определённым образом, это может указывать на важные события. В 2024 году существует вероятность, что зло может взять верх» , — сказал Афган.

Почему именно 2024 год? По словам Афгана, нынешняя мировая ситуация — экономические кризисы, политическая нестабильность и экологические проблемы — создаёт благоприятные условия для проявления тёмных сил.

« Мир находится в состоянии хаоса, и в такие периоды зло может найти способ проявиться» , — говорит он.

Афган не уточняет, что именно он подразумевает под « злом». Это могут быть конкретные события, люди или более абстрактные явления, такие как страх и ненависть.

Тем не менее Афган также подчёркивает, что это не повод для отчаяния.

« Я гарантирую и Бог гарантирует, что после 2025 года еще 40 лет будет благоденствие» , — добавляет он.

Судьба не предопределена, и у нас всегда есть выбор.

« Мы можем объединиться и противостоять негативным силам. Пророчества — это отражение наших страхов и надежд. И каким будет наше будущее, зависит от нас самих» , — говорит математик.

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