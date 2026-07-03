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Какие катастрофы предвидели знаменитые пророки

3 июля 2026ПредсказанияМарианна Басс

На протяжении веков люди обращались к пророкам и мистическим источникам в поисках ответов о будущем.

Какие катастрофы предвидели знаменитые пророки
Фото: freepik

На протяжении веков люди обращались к пророкам и мистическим источникам в поисках ответов о будущем. Особый интерес всегда вызывали предсказания о катастрофах: войнах, природных бедствиях, эпидемиях и глобальных кризисах, способных изменить ход истории. Многие из этих пророчеств дошли до нас в виде символических текстов, которые продолжают интерпретировать по-разному.

Мишель Нострадамус: войны, огонь и «великая смута»

Французский астролог XVI века Мишель Нострадамус наиболее известен своими катренами из книги «Центурии». В его текстах часто встречаются образы войн, разрушений и масштабных потрясений.

Одно из часто цитируемых высказываний, приписываемых его трактовкам:

«Будет великая война, более страшная и продолжительная, чем все предыдущие».

Исследователи его наследия связывают такие образы с мировыми войнами, политическими кризисами и эпохами глобальной нестабильности. В символическом языке Нострадамуса огонь и разрушение часто трактуются как смена исторических циклов, когда старый порядок исчезает, уступая место новому.

Эдгар Кейси: изменение Земли и природные катастрофы

Американский медиум Эдгар Кейси, известный как «спящий пророк», оставил множество предсказаний, записанных в состоянии транса.

Одно из самых известных его утверждений:

«Произойдут значительные изменения на Земле, которые затронут климат и береговые линии».

Кейси также говорил о возможных изменениях географии планеты:

«Некоторые земли уйдут под воду, а новые поднимутся из океана».

Эти слова часто интерпретируются как предсказание крупных геологических и климатических катастроф, включая наводнения, землетрясения и изменение океанических уровней.

Ванга: духовный кризис и природные бедствия

Болгарская провидица Ванга оставила множество предсказаний, многие из которых касаются будущего человечества в целом.

Среди часто цитируемых высказываний ей приписывают слова:

«Люди увидят много бедствий и будут искать спасение, но не всегда смогут его найти».

Сторонники ее пророчеств связывают эти слова с техногенными авариями, экологическими проблемами и природными катастрофами. Также Ванге приписывают предупреждения о «времени больших перемен природы», которое может сопровождаться засухами, наводнениями и климатической нестабильностью.

Китайские пророческие тексты: хаос перед гармонией

В древнекитайской традиции существуют тексты, такие как «Туйбэйту», которые содержат символические описания исторических переходов.

В интерпретациях встречается идея:

«Перед приходом гармонии мир пройдет через время смятения и испытаний».

Эти слова часто связывают с природными бедствиями, войнами и социальными кризисами. В восточной философии такие периоды рассматриваются как естественная часть циклов Инь и Ян, где хаос предшествует восстановлению баланса.

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