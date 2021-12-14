Приметы на старый новый 2022 год – Рамблер/Гороскопы

Старый новый год православные верующие празднуют в ночь с 13 на 14 января, его еще называют Васильев вечер.

Приметы на старый новый 2022 год

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Старый новый год православные верующие празднуют в ночь с 13 на 14 января, его еще называют Васильев вечер. Своим названием этот праздник обязан архиепископу Василию, богослову. В далеком прошлом наши предки отмечали этот день 1 января по юлианскому календарю. Мы празднуем его на 13 дней позднее. Считается, что приметы на старый новый год самые правдивые.

Поверья и праздничный стол

По календарю этот праздник выпадает на святки — промежуток времени между Рождеством и Крещением Господня. Считается, что в этот период нужно веселиться, исполнять обрядовые песни и танцевать. Несмотря на христианское происхождение, для этого праздника характерно много языческих элементов — ряженья, коляды, гадания.

Канун праздника называют Щедрым вечером или Маланкой. Уже 13 января женщины накрывали большой стол, где обязательным блюдом была кутья — сытная и сладкая каша. Именно это блюдо, согласно поверью, было символом достатка, радости и удачи. Также на стол ставили все самое лучшее: пекли пироги, делали домашние колбаски, голубцы и холодное. Голодным никто из-за стола не уходил.

Особое место и значение отводилось вареникам с разными начинками. По ним можно было гадать на судьбу:

если выпадала начинка с мясом — это предвещало благополучие;

с капустой — быстрые деньги;

с грибами — счастливое замужество;

с творогом — хорошее здоровье.

По окончании вечерней трапезы все присутствующие за столом просили прощения друг у друга, а незамужние девушки брали свою выпечку и ставили ее на скамейку у дома. Согласно поверью, чей пирог первым съест голодная собака, та и выйдет первой замуж.

Обязательной составляющей праздника были народные гулянья. Девушки и парни рядились в животных и фольклорных персонажей, после чего шли колядовать по улицам. Считалось, что наряды должны быть вычурными, поскольку после полуночи разгуливает нечисть. Только яркими, блестящими платками, жилетками и масками можно ее напугать.

Молодежь пела, танцевала и получала гостинцы от соседей, а под утро проводился обряд посевания. Почитатели народного творчества называют его магическим. Посевальщики ходили от дома к дому и осыпали пороги соседей зерном, одаривая их благополучием и богатым урожаем на будущий год.

Обряд посевания проводился с наступлением рассвета, а хозяева домов для первого гостя готовили подарок. Именно поэтому было выгодно посетить каждый дом раньше других и получить вознаграждение.

Приметы праздника

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Кутью на старый новый год готовила каждая хозяйка. Основой каши выступали пшеничные зерна, иногда их заменяли на пшено или рис. Затем добавляли продукты с символическим значением:

мед — к благополучной и сладкой жизни;

мак — к финансовому достатку;

изюм — к любовным отношениям;

курагу — к красоте;

орехи — к мудрости.

Основные приметы праздника:

На улице снежно — к позднему наступлению весны. Тепло — к лету с частыми дождями. Гололедица — к богатому урожаю. Нельзя брать деньги в долг, иначе год сложится неудачно в финансовом плане. Не рекомендуется выносить мусор 13 и 14 января, иначе вынесете из дома счастье. Для начала новой счастливой жизни необходимо избавиться от старой одежды. Если человек заболел на святки — будет болеть на протяжении всего года. Помолвка 13 января сулит успешный и счастливый брак. В ночь на 14 января снятся вещие сны, поэтому их нужно запомнить и растолковать. Если в дом придет чужой кот — к неприятностям, если собака — нечисть покинет дом. Сказать число 13 — привлечь беду и неприятности.

Приметы для молодежи:

пары не должны садиться по углам праздничного стола — это сулит расставание, а чтобы отношения стали крепче — нужно садиться рядом посередине стола;

если женщина родила ребенка 14 января — у него будет крепкое здоровье и счастливая жизнь;

если у незамужней девушки подгорела еда — жди парня-брюнета;

ожидая гостей, обратите внимание, кто первым переступит порог дома: если мужчина — к достатку, женщина — к неприятностям;

если на незамужнюю девушку пролился напиток — это к скорому семейному счастью;

наблюдайте за домашней кошкой: к кому она будет больше ластиться — того ждет удача весь год;

14 января нельзя работать, иначе весь год придется трудиться без отдыха.

Приметы для дома:

если надел одежду на изнанку — это к переменам в жизни в лучшую сторону;

дует северный ветер — к щедрому урожаю орехов, южный — к теплому лету; восточный — к богатому сезону фруктов, западный — к рыбе;

кто первым умылся поутру — будет здоровым, а если водой из реки — без болезней весь год пройдет;

трясти деревья на садовом участке — не появится вредителей в новом году;

мести новым веником — к богатству и оберегу домашнего очага;

выглаженная одежда — к счастливому будущему.

Но чистоту и порядок нужно поддерживать на протяжении всего вечера. Это подходящее время для новых начинаний и признаний в любви. Людям сопутствует успех и удача во всех делах.

Как отмечают святки?

vladimir.ruc.su

Все приметы на старый новый год передавались у славян через поколения и дошли до нашего времени. Рассмотрим, как проводили этот день в прошлом веке:

С самого утра женщины готовили пшеничную кашу, подслащивая ее медом, маслом или мясом. Чем вкуснее получалось блюдо, тем счастливее считался наступающий год. Если же кутья была пересоленая или подгоревшая — это предвещало неудачи. Обязательным блюдом также были вареники. Главным атрибутом праздника были колядки, которые привлекали не только соседей, но и достаток в дом. Чтобы на протяжении всего года в семье царила гармония и мир, под вечер домочадцы отправлялись поздравлять своих родственников и друзей. К утру 14 января молодые юноши и девушки разжигали костры, которые, согласно поверьям, отпугивали нечисть, и прыгали через них. Это отражало величие и превосходство.

Чтобы узнать, чего ожидать в ближайшем будущем, люди ориентировались на приметы:

если небо звездное — в будущем году будет хороший урожай;

в полночь стряхнуть снег с яблонь — к приплоду;

на деревьях много инея и мороз — ждать щедрого урожая меда;

если ночь снежная — к поздней весне и холодной зиме;

нельзя выносить мусор накануне праздника — можно выгнать здоровье из дома;

если испечь пряники в форме зверей — домашний скот не возьмут болезни;

ясная и тихая ночь свидетельствует о спокойном периоде для людей и животных.

Приметы на деньги

Чтобы привлечь в дом богатство и не потерять нажитое, нужно придерживаться следующих поверий:

Если еще до наступления святок вы одалживали деньги, обязательно их верните не менее, чем за три дня до праздника. Не оставляйте этот вопрос на последний момент, иначе весь будущий год будете в долгах. В начале Нового года и до Крещения Господня не одалживайте никому деньги. Если все же пришлось отдать определенную сумму, то в ближайшие месяцы денежные доходы снизятся. Не экономьте на подарках для любимых и родных людей, да и продавцы часто делают выгодные предложения перед праздниками. Тогда в будущем году вас будет ждать хорошая прибыль и успех в делах. На святки нужно надевать новогодние наряды и новые елочные украшения на елку. Благодаря обновкам вас будут ждать большие финансовые поступления. А если развесить на елке монеты и денежные купюры, то в будущем году жизнь станет богаче и успешнее. Если разбилась посуда, ее лучше сразу выбросить и поставить новую — это к богатству и удаче в делах. Стол должен быть щедрым и богатым с обилием вкусных блюд и украшений. Как вы проведете этот праздник, таким и будет весь год. Нередко наблюдают и за погодой: если 13 января солнечно и безоблачно, то и год будет благополучным. Если на небе облака — их направление укажет дорогу к счастью.

Приметы на замужество

Молодые девушки на святки придерживались примет на замужество, чтобы в будущем году удачно выйти замуж:

если навести порядок в доме, шкафах и на полках, а также избавиться от старых вещей — притянешь в судьбу любящего и богатого жениха;

праздничный стол нужно готовить без посторонней помощи с обилием разнообразных блюд — тогда и мужчину встретишь хозяйственного;

наряд лучше надеть новый и дополнить образ самыми изысканными украшениями — тогда любовный амур увидит, что вы готовы к замужеству;

если в ушедшем году закончились неудачные отношения и было много разочарований, нужно сжечь старый календарь. Вместе с ним уйдут все печали, а дорога к новой жизни откроется.

Последней новогодней ночью считается дата с 13 на 14 января, когда в доме еще стоит украшенная ель. На следующий день елку убирают, а игрушки складывают храниться до следующего года. Если этого не сделать, в дом придет нечистая сила.

В праздничную ночь нужно веселиться, танцевать и петь песни под громкую музыку — это отпугнет злых духов и привлечет достаток. Не считайте на Старый Новый год мелкие монеты и деньги, иначе период до следующего года вы проведете в бедности.

Приметы на здоровье

Чтобы создать новогоднее настроение, соберите шумную компанию друзей. Однако девушек и юношей должно быть примерно одинаковое значение, иначе можно накликать беду и несчастья. Обязательно одарите друг друга щедрыми подарками, чтобы создать праздничную атмосферу и привлечь счастье и удачу в дом.

Чтобы узнать, какого самочувствия ждать в предстоящему году, люди прислушивались к приметам:

если кто-то заболел на Старый Новый год — это нехорошее предзнаменование, которое сулит болезни и недуги весь предстоящий год;

любые заговоры обладают мощной силой в этот день, поэтому помогают быстро вылечить заболевшего;

любая одежда и украшения накапливают энергетику человека, который их носит, причем как хорошую, так и плохую. На Святки нужно сжечь без сожаления что-то из старых вещей. Если проблемы с сердцем — то рубашку или футболку, если болят ноги — брюки, если донимают головные боли — сожгите старую шапку. Вместе с плохой энергетикой уйдут и болезни.

Как гадать на Старый Новый год?

ufologov.net

Все незамужние девушки знают, что лучшим временем для магии и гаданий является Старый Новый год. Именно в этот день потусторонний мир дает ответы на интересующие вопросы.

Рассмотрим самые эффективные и популярные гадания:

Зеркальный коридор. Лучше всего ритуал проводить в пустой комнате при полной темноте. Два больших зеркала нужно поставить напротив друг друга, а между ними свечи, чтобы появился коридор. Затем нужно пристально всматриваться в самую глубь, где и появится отражение суженого. Гадание на спичках. Это простой ритуал, для совершения которого потребуется всего две спички: одна — девушка, другая — парень. Их нужно поставить по обе стороны коробка и поджечь. Если в процессе горения они наклоняются друг к другу, то молодую пару ждет счастливое совместное будущее. Если же они отклоняются в разные стороны — пара распадется. Гадание на варениках. Обязательным блюдом новогоднего стола считались вареники. В процессе их приготовления в некоторые необходимо положить маленькие предметы. Если попадется монета — к скорым деньгам, пуговица — к обновкам гардероба, нитка — к дальней дороге, кусочек перца — к приключениям. Гадание на свече. Для совершения ритуала потребуется белая свеча. Ее необходимо зажечь и сосредоточиться на своем желании. Если в течение 15 минут пламя будет гореть ровно и спокойно, задуманное непременно сбудется. Иначе — настигнет неудача. Гадание на суженого. Потребуется взять из карточной колоды 4 короля и на каждого загадать имена мужчин (можно незнакомых). Затем тщательно перетасовать карты и положить под подушку. Взять горстку соли, скушать и произнести заклинание: «Суженый мой, ряженый, приди ко мне, напои меня водой!». После этого ложитесь спать и во сне к вам придет суженый. Если в эту ночь ничего не приснится, наутро достаньте наугад одну карту из-под подушки — это и будет имя жениха. Гадание на предметах. Подготовьте несколько разных предметов: коньки, калькулятор, мел, органайзер и другие. Разложите их в ряд и завяжите девушке глаза. Какой из предметов она выберет — тот и указывает на род деятельности жениха. Расшифровать подсказки несложно: мел — педагог, органайзер — менеджер, калькулятор — банкир, коньки — фигурист. Гадание на обуви. Взять свой ботинок, выйти с ним на порог дома и подумать о приглянувшемся мужчине. После этого повернуться спиной к снегу и бросить обувь через плечо. В какую сторону укажет носок обуви — оттуда и ждать жениха. Занятие доставляет много удовольствия и веселья, если гадать вместе с подругами, а затем искать в снегу свои сапожки. Схожее гадание могут использовать и мужчины, чтобы узнать, в какой стороне живет будущая супруга.

И в наше время можно встретить много людей, которые верят во все приметы и неуклонно соблюдают их. Это в некоторой степени помогает людям преодолеть свои страхи и настроиться на положительный лад, но лишь в том случае, если они действительно верят.