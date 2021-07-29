Почему мужчины всегда возвращаются

Закончились отношения. Расстались. Вроде отболело. И вдруг…снова появляется бывший партнер.
Такое поведение, вне зависимости от того, какие чувства вы при этом испытали, вызывает вопросы. Так почему же они возвращаются?
С точки зрения психологии обычных мужчин причин может быть несколько:
Если же свериться с гороскопом, то вы можете не ожидать возвращение бывшего, если он относится к одному из ниже перечисленных знаков зодиака:
В любом случае, если на вашем пороге появился бывший, подумайте, какая из перечисленных причин двигала им, и насколько повторение пройденного нужно лично вам.
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