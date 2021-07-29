Почему мужчины всегда возвращаются

Закончились отношения. Расстались. Вроде отболело. И вдруг…снова появляется бывший партнер.

Такое поведение, вне зависимости от того, какие чувства вы при этом испытали, вызывает вопросы. Так почему же они возвращаются?

С точки зрения психологии обычных мужчин причин может быть несколько:

1. Не сложилось на новом месте. Сказка перестала ею быть, как только начался совместный быт. Или любовница, поняв, что мужчина переехал, но жениться не планирует, отправляет его обратно.

2. Привычка. Новизна – это хорошо, но такой заботы и понимания, как дома, нет нигде. Появляется дискомфорт. А с ним желание все вернуть на привычные рельсы.

3. Нагулялся. А он и не планировал уходить, просто хотел глотнуть свободы и почувствовать свою независимость. Погулял и вернулся.

4. Ревность или «собака на сене». Увидев, что женщина после его ухода не горюет и завела новых поклонников, злится и пытается утвердиться в собственной неповторимости. А попросту, ревнует и мешает женщине начать новый этап в жизни.

5. Любовь. Пожив какое-то время отдельно, мужчина понимает, что именно оставленную женщину он любит и жить без нее не может. Чудеса случаются, но часто даже в этом случае нерешенные проблемы в паре приводят к очередному и, уже окончательному, уходу.

Если же свериться с гороскопом, то вы можете не ожидать возвращение бывшего, если он относится к одному из ниже перечисленных знаков зодиака:

Скорпион не признает компромиссов и требует полного погружения в чувства. Если вы потеряете его доверие, восстановить утраченное будет невозможно. Представители этого знака не умеют прощать, поэтому если уходят, то окончательно и бесповоротно.

Овен любит самозабвенно, но как только чувства проходят, он оставляет партнера, часто без объяснения причины. Он движется только вперед и никогда не возвращается к прошлым отношениям.

Дева -мужчина часто кажется мягким, но внутри спрятан стальной характер. Он тяжело решается на разрыв и до последнего старается сохранить союз, но если его терпение иссякнет, уходит безвозвратно, не опускаясь до выяснения отношений.

Лев – очень влюбчивый знак, поэтому чаще всего причиной его ухода является новая любовь. Если расставание происходит из-за измены, то скандал может быть бурным, и последнее слово всегда останется за «Львом». Даже если он сам виноват, ошибку свою никогда не признает, поэтому обратной дороги в отношения не будет.

В любом случае, если на вашем пороге появился бывший, подумайте, какая из перечисленных причин двигала им, и насколько повторение пройденного нужно лично вам.