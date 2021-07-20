От каких мужчин нужно бежать без оглядки

Существуют мужчины, к которым лучше не приближаться на расстояние пушечного выстрела.
Для многих девушек и женщин отношения являются одной из главных жизненных ценностей, поэтому разобраться в том, кто из мужчин достоин внимания, а на кого лучше не тратить время, – просто необходимо. О том, каким мужчинам не стоит доверять ни при каких обстоятельствах, читайте в этой статье.
Если мужчина врет по мелочам – это дурной знак. Даже если тебе кажется, что вранье незначительное, это просто такая его интересная особенность – сказать, что ужинал не с друзьями, а один (хотя это неправда). Даже если, как кажется, никакой выгоды он за свое вранье не получает, это плохой знак.
Ну, тут все ясно. Если вы уличили вашего друга на большой лжи, продолжать отношения не стоит. Серьезный обман подрывает доверие, и вы уже никогда не сможете выстроить глубоких отношений с тем, кто подверг вас такому испытанию ложью.
Если он то и дело звонит узнать, где вы, прищуриваясь, спрашивает, что вы делали вчера вечером и задает проверочные вопросы (будто следователь, ей-богу) – дела плохи. Обычно это означает не только то, что у вашего друга паранойя, но и то, что его рыльце в пушку. То есть он сам делает (или может сделать) что-то такое, что придется скрывать.
Если мужчина заступается за вас, когда ситуация того требует (например, кто-то начал приставать) – пятерка ему за поведение. Но если он проявляет себя чересчур агрессивно, набрасываясь, например, на официанта в кафе, который случайно задел вас рукой, когда подавал блюдо, – ситуация выходит из-под контроля. Такие мужчины проявляют свою «храбрость» не в вашу защиту, а чтобы потешить собственное самолюбие.
Газлайтинг – это когда из вас делают сумасшедшую, если объяснять просто. Если на ваши справедливые замечания и вопросы типа «Я видела, ты флиртовал с этой девушкой» или «В твоей ванной сушится женское белье, что это значит?» он говорит, что вам показалось, – стоит задуматься. Но не над тем, что вы психически нездоровы и вам видится всякое, а над тем, что ваш партнер – не лучшее, что может предложить вам жизнь.
Распознавайте тех, кто не подходит вам, на первых порах и ищите того, кто вам действительно нужен!
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