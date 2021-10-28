Как работает кармический менеджмент

Совершая добрые дела, заботясь о счастье окружающих людей, мы сами становимся лучше и успешнее.

Кармический менеджмент – очень популярное сейчас знание о том, как строить отношения, бизнес, да и вообще всю свою жизнь.

Все больше и больше людей, прочитав книгу Майкла Роуча «Кармический менеджмент», начинают применять его нехитрые принципы. О том, что это за принципы, читайте в этой статье.

Вообще кармический менеджмент – это такая система, при которой человек должен постоянно преумножать свою позитивную карму, увеличивая тем самым свои шансы на успех. Совершая добрые дела, заботясь о здоровье и счастье окружающих людей, мы сами становимся лучше и успешнее.

В кармическом менеджменте есть несколько уровней, на которых мы можем и должны действовать, чтобы достичь цели. Вот эти уровни:

Первый уровень – Я

Это вы и все, что относится к вам лично, а также то, что лично вам принадлежит. В вопросах здоровья – это ваше тело, в вопросах работы – ваш бизнес. Когда вы ставите себя цель, то, согласно кармическому менеджменту, начинать надо с собственных улучшений. Если вы решили улучшить свое здоровье, начните, скажем, с ежедневной зарядки.

Второй уровень – мое самое ближнее окружение

Это наши родные и близкие, которым следует помочь в достижении вашей цели, пусть они тоже включаются. Например, вы можете оплатить абонемент своей младшей сестре в спортзал, если хотите стать здоровее сами. Улавливаете связь?

Третий уровень – те, с кем я постоянно взаимодействую

Это могут быть друзья, коллеги, клиенты. Если наша цель – укрепление здоровья, можете предложить другу заниматься спортом с вами вместе.

Четвертый уровень – далекое окружение

Это люди, в которыми мы постоянно взаимодействуем, но они не входят в круг наших близких знакомых и друзей: это и соседи по дому, и однокурсники. В бизнесе в эту категорию людей попадают, например, наши поставщики. Для того, чтобы проработать этот уровень, можно посоветовать соседке книгу о пользе утренних упражнений, например.

Пятый уровень – конкуренты

Они только условно зовутся конкурентами – на самом же деле, как гласит кармический менеджмент, в мире нет врагов и конкурентов. Но это те люди, которые преследуют такую же цель, что и вы. В бизнесе это становится понятнее – это те, у кого тот же продукт и та же целевая аудитория. Просто подкиньте им идею о том, как они всем офисом могут делать утреннюю зарядку, чтобы настроение и здоровье сотрудников становилось лучше и лучше, и дела шли в гору.

Шестой уровень – весь мир

Тут речь идет о глобальной помощи миру и планете. В нашем примере с улучшением собственного здоровья можно внести свой вклад и в благополучие планеты: посадите дерево, соберите мусор во дворе.

Действуя на всех этих уровнях, мы не только увеличиваем энергию достижения нашей цели, но и делаем мир лучше, чем он есть. А это и есть залог успеха.