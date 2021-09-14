Семь способов «наладить связь» со своим Высшим Я

Работайте над установлением контакта с высшим «я» с терпением, и вы получите необходимую помощь.

Вне зависимости от того, верите вы в это или нет, высшее «я» играет важную роль, направляя и поддерживая нас на жизненном пути.

Высшее «Я» часто определяют как энерго-информационный канал, соединяющий человека с высшими духовными сферами. И если на начальном этапе многие считают это мистикой, то чем глубже они продвигаются в своем духовном развитии, тем очевиднее становится эта связь. Если вы тоже хотите наладить связь со своим высшим «я», у вас есть для этого несколько путей.

1. Поверьте в наличие высшего «я». Осознание того, что оно существует, даст вам возможность сделать первый шаг на пути духовного развития и нацелит вас на установление контакта.

2. Вступите во внутренний диалог с высшим «я» и продолжайте обращаться к нему, даже если вам покажется, что вы не слышите ответа. Задавайте вопросы, спрашивайте совета и прислушивайтесь, ответ обязательно придет.

3. Запаситесь терпением. Высшее «я» - это ваша настоящая сущность, которая хочет быть на связи с вами в реальном мире. Вам нужно найти правильный способ общения с ним и настроить канал получения информации, а это требует навыка и времени.

4. Смотрите на мир шире, не замыкайтесь в рамках материалистического подхода.Для установления контакта с высшими духовными сферами вам необходимо будет ознакомиться с учениями, которые расширят ваше понимание устройства Вселенной. Если вы почувствуете, что это действительно так, новые возможности откроются перед вами.

5. Выделите время побыть наедине с собой. Наблюдайте за происходящим, прислушивайтесь к внутреннему голосу. Постепенно вы научитесь слышать ответы на внутренние вопросы или испытаете внезапное озарение.

6. Медитируйте. Медитация позволяет остановить внутренний диалог и сконцентрироваться на получении информации от высших сфер. Вы можете использовать любые практики, которые вам нравятся.

7. Извлекайте из происходящего в вашей жизни уроки. Воспринимайте происходящее с той точки зрения, что все события, люди и ситуации с ними даны вам для того, чтобы научить вас чему-то полезному для вас прямо здесь и сейчас. Думайте о том, что даже самое плохое помогает вам духовно расти и старайтесь уяснить, в чем состоит «урок». Так вы почувствуете роль высшего «я» в вашей жизни.

Работайте над установлением контакта с высшим «я» с верой и терпением, и вы начнете получать необходимую вам информацию и помощь.