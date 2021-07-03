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Узнайте, как выглядит ваша темная сторона

3 июля 2021ПсихологияДиана Сабитова

Темная сторона зачастую является источником огромной силы.

Узнайте, как выглядит ваша темная сторона
Фото: depositphotos

У каждого из нас есть своя темная сторона. Это то, что мы привыкли отрицать и отвергать: мы не такие, мы – хорошие.

Тем не менее, темная сторона зачастую является источником огромной силы. Это то, что защищает нас, хотя мы не очень-то любим выставлять это напоказ. О том, какая темная сторона проявлена именно в вас, читайте в этой статье.

Для того, чтобы узнать, какой темной силой вы владеете, выберите одно животное из списка:

Волк
Летучая мышь
Ворон
Черная пантера
Черная вдова (паук)
Черная кошка
Стервятник

Выбрали? Замечательно. Теперь найдите описание своего животного и начинайте читать.

Волк

Волк – животное сильное и смелое, он может причинить огромный вред противнику, но волк никогда не нападает, если его не спровоцировали. Но даже когда волчьи интересы были уязвлены, он не отвечает сразу – ждет подходящего момента. И вот когда он наступает, жестоко мстит обидчику. Если вы выбрали волка, вы точно так же выжидаете, прежде чем наказать. Но пока вас не тронут, живете себе спокойно и тоже никого не задеваете.

Летучая мышь

Кого боится даже Бэтман? Конечно, летучую мышь. Они существа совершенно странные: исчезают при дневном свете и смотрят на мир вверх ногами. Вы точно так же, как и летучая мышь, видите все в другом свете, чем окружающие, и можете вселять настоящий ужас своим внезапным исчезновением и таким же неожиданным появлением.

Ворон

Ворон всегда внушал страх и ужас, более того, его считали предвестником скорой смерти. А еще вороны очень умны, они могут даже имитировать человеческую речь, без труда приспосабливаются к новым обстоятельствам. Если Ворон – ваш выбор, вы так же умны и скрытны, а значит, и опасны, как он.

Черная пантера

Пантера умна и грациозна, и – о боже! – как же она жестока. От неприятеля не останется и следа, если она решит защищать себя и свои границы. Если вы выбрали пантеру, вы так же нежны, как и она, и так же решительны и бескомпромиссны в момент злости.

Черная вдова

Эти пауки – настоящие дети дьявола. Когда что-то идет не по их сценарию, они начинаются медленно готовиться к уничтожению противника. Черная вдова может сожрать даже собственного партнера, если он стал причинять ей боль. Так же и люди, выбравшие это животное, сначала усыпляют бдительность врага, расслабив его, а потом хладнокровно убивают, не позволяя жертве понять, что вообще происходит.

Черная кошка

Черная кошка всегда была символом опасности. Люди, выбравшие черную кошку, отличаются внимательностью и умением нападать неожиданно для врага и в точно нужный момент. Вы терпеливы и расчетливы, и не знаете пощады, если кто-то по-настоящему вас задел.

Стервятник

Стервятник – сильная кровожадная птица, которая способна долго высматривать свою жертву и ждать, пока она сама обессилит. Когда это происходит, стервятник грубо расправляется с ней, думая только о себе. Если вы выбрали стервятника, вам есть о чем задуматься.

Какой бы ужасной ни была ваша темная сторона, пусть добра в вашей жизни будет во много раз больше!

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